Минобороны Японии: запущенная КНДР 24 марта ракета может достигнуть любой точки США
«Расчёты показывают, что дальность может составить более 15 тыс. км в зависимости от веса боеголовки. Таким образом в радиус (действия. — RT) попадает вся территория США, включая Восточное побережье», — приводит его слова ТАСС.
Ранее власти Северной Кореи подтвердили проведение 24 марта тестового запуска межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17».
По данным Минобороны Японии, ракета находилась в полёте почти 70 минут и пролетела около 1,1 тыс. км.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военнослужащие следят за ситуацией с ракетными пусками со стороны Северной Кореи.