Минобороны Японии: запущенная КНДР 24 марта ракета может достигнуть любой точки США

Запущенная Северной Кореей 24 марта межконтинентальная баллистическая ракета способна достигнуть любой точки США. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Токио министр обороны Японии Нобуо Киси.

«Расчёты показывают, что дальность может составить более 15 тыс. км в зависимости от веса боеголовки. Таким образом в радиус (действия. — RT) попадает вся территория США, включая Восточное побережье», — приводит его слова ТАСС.

Ранее власти Северной Кореи подтвердили проведение 24 марта тестового запуска межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17».

По данным Минобороны Японии, ракета находилась в полёте почти 70 минут и пролетела около 1,1 тыс. км.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военнослужащие следят за ситуацией с ракетными пусками со стороны Северной Кореи.