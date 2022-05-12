Полковник КНР Чжоу Бо допустил размещение войск НАТО под Петербургом

В случае, если Финляндия войдет в состав НАТО, войска альянса могут оказаться вблизи Санкт-Петербурга, заявил экс-глава Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Минобороны КНР старший полковник Чжоу Бо.

«Если Финляндия вступит в НАТО, что вполне вероятно, войска альянса окажутся в двух шагах от Санкт-Петербурга», — написал он в публикации для Economist.

Китайский полковник призвал НАТО серьёзно отнестись к позиции Москвы по соответствующему вопросу. По его словам, чем более популярным становится альянс, тем в меньшей безопасности оказывается Европа.

«Если главный страх НАТО — это запуск российских тактического ядерного оружия, то зачем тогда неустанно дразнить Владимира Путина? Безопасность в Европе, которая теперь осталась в прошлом, можно обеспечить только при условии сотрудничества с Россией», — заявил Бо.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что если Швеция и Финляндия войдут в состав альянса, то протяжённость сухопутных границ альянса с Россией вырастет более чем вдвое.

По его словам, России в этом случае придётся укреплять границы.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила в интервью японскому телеканалу NHK, что власти страны примут решение касательно возможного вступления страны в НАТО в течение недели.