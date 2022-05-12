Антонов ответил на обвинения США о причастности России к продовольственному кризису

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал обвинения США в адрес Москвы о том, что продовольственный кризис происходит якобы из-за действий России в акватории Чёрного и Азовского морей.

«США сознательно переворачивают положение дел «с ног на голову». Киевские власти минируют акватории портов, не давая судам доставлять провизию и прочие товары в другие государства. При этом наши попытки согласовать открытие гуманитарных коридоров по-прежнему остаются без внимания», — говорится в заявлении дипломата.

По словам Антонова, в Вашингтоне упорно не желают отвечать за свои внешнеэкономические промахи, утверждая, что введённые против России санкции не вредят поставкам продовольствия и удобрений.

«Россия глубоко обеспокоена текущей ситуацией на международных продовольственных рынках, будет и далее добросовестно исполнять свои обязательства по международным экспортным контрактам в части сельскохозяйственных товаров и удобрений», — добавил он.

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев ранее заявил, что угроза дрейфующих украинских мин в Чёрном море всё ещё сохраняется.

По информации Минобороны России, ВМС Украины с 25 февраля по 4 марта поставили в Азовском и Чёрном морях 420 якорных мин.