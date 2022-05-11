В Госдепе заявили, что США выступают против независимости Тайваня

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Соединённые Штаты не поддерживают независимость Тайваня и сохраняют приверженность политике единого Китая. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

«Хотел бы подчеркнуть: мы не поддерживаем независимость Тайваня и сохраняем приверженность политике единого Китая», — приводит его слова РИА Новости

При этом Прайс напомнил, что США и Тайвань связывают «тесные, прочные отношения», основанные на стремлении к поддержанию безопасности в регионе.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен ранее заявил, что администрация США во главе с Джо Байденом считает, что Тайваню «жизненно важно» иметь вооружение для своей защиты.

После этого официальный представитель посольства Китая в США Лю Пэнюй заявил, что китайская сторона готова ответить на вмешательство иностранных сил в ситуацию с Тайванем.

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