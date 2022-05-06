В Пентагоне признали, что не видят признаков подготовки Китая к «вторжению на Тайвань»

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Пентагон признал, что не видит признаков подготовки Китая к «возможному вторжению на Тайвань», с таким заявлением выступил пресс-секретарь американского Минобороны Джон Кирби.
В Пентагоне признали, что не видят признаков подготовки Китая к «вторжению на Тайвань»
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Об этом сообщает ТАСС.

«Опять-таки: нет признаков того, что они намерены поступить таким образом. К той или какой бы то ни было иной дате», — заявил Кирби, комментируя высказывания официальных лиц американской администрации о том, что КНР якобы стремится создать военный потенциал, позволяющий «захватить Тайвань к 2027 году».

США концентрируют внимание на том, «чтобы располагать надлежащим силами и средствами», чтобы выполнять «обязательства в сфере безопасности» в Азиатско-Тихоокеанском регионе, добавил он.

Вашингтон продолжает «поддерживать политику одного Китая», одновременно поддерживая способность Тайваня «иметь собственный потенциал самообороны», добавил Кирби.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен ранее заявил, что администрация США во главе с Джо Байденом считает, что Тайваню «жизненно важно» иметь вооружение для своей защиты.

После этого официальный представитель посольства Китая в США Лю Пэнюй заявил, что китайская сторона готова ответить на вмешательство иностранных сил в ситуацию с Тайванем.

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