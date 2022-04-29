Китай готов ответить на вмешательство иностранных сил в ситуацию с Тайванем

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Официальный представитель посольства Китая в США Лю Пэнюй заявил, что китайская сторона готова ответить на вмешательство иностранных сил в ситуацию с Тайванем.
Китай готов ответить на вмешательство иностранных сил в ситуацию с Тайванем
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Пекин ожидает воссоединения Китая и разрешения оставшегося в качестве наследия гражданской войны тайваньского вопроса мирными усилиями.

«При этом мы оставляем за собой возможность принять все необходимые меры в ответ на вмешательство иностранных сил и раскольническую деятельность горстки сепаратистов «независимости Тайваня», — заявил он.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что администрация США считает, что Тайваню «жизненно важно» иметь оружие для обороны.

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