Китай готов ответить на вмешательство иностранных сил в ситуацию с Тайванем
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Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, Пекин ожидает воссоединения Китая и разрешения оставшегося в качестве наследия гражданской войны тайваньского вопроса мирными усилиями.
«При этом мы оставляем за собой возможность принять все необходимые меры в ответ на вмешательство иностранных сил и раскольническую деятельность горстки сепаратистов «независимости Тайваня», — заявил он.
Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что администрация США считает, что Тайваню «жизненно важно» иметь оружие для обороны.