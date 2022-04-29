Китай готов ответить на вмешательство иностранных сил в ситуацию с Тайванем

Официальный представитель посольства Китая в США Лю Пэнюй заявил, что китайская сторона готова ответить на вмешательство иностранных сил в ситуацию с Тайванем.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Пекин ожидает воссоединения Китая и разрешения оставшегося в качестве наследия гражданской войны тайваньского вопроса мирными усилиями.

«При этом мы оставляем за собой возможность принять все необходимые меры в ответ на вмешательство иностранных сил и раскольническую деятельность горстки сепаратистов «независимости Тайваня», — заявил он.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что администрация США считает, что Тайваню «жизненно важно» иметь оружие для обороны.