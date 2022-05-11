Канцлер ФРГ Шольц назвал важным стремление к многополярному миру

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал важным стремление к многополярному миру. Он выразил уверенность, что мир «уже не будет биполярным», как после Второй мировой войны.

Об этом Шольц сказал по итогам встречи с аргентинским президентом Альберто Фернандесом.

«Важно, чтобы мы стремились к многополярному миру. Убеждён, что он уже не будет биполярным, как было после [Второй мировой] войны», — цитирует его ТАСС.

По его мнению, на будущее мироустройство будут оказывать влияние США, Китай, ЕС, Россия, а также ряд азиатских стран, в том числе Южная Корея, Япония, Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Филиппины и Индия.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны БРИКС уже стали ядром многополярного мира.

В интервью RT она также высказалась о роли США в нём.