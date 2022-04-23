Захарова высказалась о роли США в многополярном мире

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью RT высказалась о роли США в многополярном мире.

По её словам, будущая роль страны в многополярном мире будет определяться прежде всего степенью собственной готовности вести с международными партнёрами взаимоуважительный, равноправный и конструктивный диалог, учитывать разнообразие и законность национальных интересов всех государств.

«Место США в многополярном мире зависит и от экономических факторов. Сейчас Вашингтон яростно цепляется за те международные институты, которые позволяют ему поддерживать собственное доминирование, и одновременно блокирует деятельность тех форумов, где его прежние, казавшиеся незыблемыми позиции слабеют на фоне роста влияния новых быстро развивающихся центров», — отметила она.

Захарова указала, что один из ключевых вопросов — будущая роль американского доллара в глобальной финансовой системе. Его привилегированное положение во многом обусловлено удобством выстроенной под него инфраструктуры, отсутствием полноценных альтернатив и банальной инерцией мышления участников рынков.

«Однако бандитский арест размещённой в банках США части российских валютных резервов стал мощным сигналом всем правительствам мира об отсутствии гарантий сохранности средств, хранящихся в американской валюте, подрывая к ней доверие на долгосрочной основе», — подчеркнула представитель МИД России.

Ранее Захарова заявила о попытках США помешать становлению системы многополярного мира.

Полное интервью представителя МИД России читайте в материале RT.