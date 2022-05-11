Пушков сообщил о рисках ядерной катастрофы из-за неприятия Западом многополярного мира

Неспособность Запада смириться с появлением многополярного мира чревата интенсивными конфликтами с риском ядерной катастрофы, однако этого можно избежать, заявил сенатор Алексей Пушков.

По мнению политика, в ближайшие десятилетия миру не грозит гармония или цивилизованная конкуренция.

«Поскольку западные элиты не способны смириться с утверждением подлинного многополюсного мира и с иными моделями общественного устройства, кроме т. н. «либеральной демократии», отступление Запада будет сопровождаться интенсивными конфликтами, при которых экономика будет раз за разом становиться жертвой политических решений», — написал сенатор в своём Telegram-канале.

Пушков подчеркнул, что в таком случае благоприятным исходом может считаться предотвращение ядерной катастрофы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что страны БРИКС уже стали ядром многополярного мира.

В интервью RT она также высказалась о роли США в нём.