Британия подпишет со Швецией и Финляндией соглашения о взаимных гарантиях безопасности

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Великобритания заключила со Швецией соглашение о взаимных гарантиях безопасности. Подобную декларацию также подпишут с Финляндией. Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.
Британия подпишет со Швецией и Финляндией соглашения о взаимных гарантиях безопасности
  • Gettyimages.ru
  • © Danial Miswan / EyeEm

Отмечается, что британский премьер Борис Джонсон уже посетил Швецию, где подписал соответствующее соглашение. Также он сегодня посетит Финляндию с этой целью.

Ранее издание Helsingin Sanomat писало, что Финляндия и Швеция одновременно подадут заявки на вступление в НАТО в начале следующей недели.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 14 апреля отмечал, что если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, то протяжённость сухопутных границ альянса с Россией вырастет более чем вдвое.

По его словам, России в этом случае придётся укреплять границы.

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