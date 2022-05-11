Британия подпишет со Швецией и Финляндией соглашения о взаимных гарантиях безопасности

Великобритания заключила со Швецией соглашение о взаимных гарантиях безопасности. Подобную декларацию также подпишут с Финляндией. Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.

Отмечается, что британский премьер Борис Джонсон уже посетил Швецию, где подписал соответствующее соглашение. Также он сегодня посетит Финляндию с этой целью.

Ранее издание Helsingin Sanomat писало, что Финляндия и Швеция одновременно подадут заявки на вступление в НАТО в начале следующей недели.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 14 апреля отмечал, что если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, то протяжённость сухопутных границ альянса с Россией вырастет более чем вдвое.

По его словам, России в этом случае придётся укреплять границы.