Британия подпишет со Швецией и Финляндией соглашения о взаимных гарантиях безопасности
- Gettyimages.ru
- © Danial Miswan / EyeEm
Отмечается, что британский премьер Борис Джонсон уже посетил Швецию, где подписал соответствующее соглашение. Также он сегодня посетит Финляндию с этой целью.
Ранее издание Helsingin Sanomat писало, что Финляндия и Швеция одновременно подадут заявки на вступление в НАТО в начале следующей недели.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 14 апреля отмечал, что если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, то протяжённость сухопутных границ альянса с Россией вырастет более чем вдвое.
По его словам, России в этом случае придётся укреплять границы.