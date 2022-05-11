Власти Новой Зеландии объявили о новых антироссийских санкциях

Глава МИД Новой Зеландии Нанаия Махута объявила о введении новых санкций против ряда россиян и организаций из-за ситуации на Украине.

«Очередной раунд санкций направлен против восьми физических и юридических лиц, причастных к организации кибератак и реализации кампании по распространению дезинформации на Украине», — приводит ТАСС заявление внешнеполитического ведомства.

Так, например, в санкционном списке оказались 85-й главный центр специальной службы (ГЦСС) главного управления Генштаба России и «Главный центр специальных технологий» Главного управления (ГУ) Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации.

Кроме того, рестрикции напрямую коснулись официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, начальника ГУ Генштаба ВС России адмирала Игоря Костюкова, президента медиахолдинга «Красная звезда» Алексея Пиманова, соучредителя крымского информагентства NewsFront Михаила Синелина и гендиректора ВГТРК Олега Добродеева.

В начале апреля в Новой Зеландии объявили о введении санкций против 36 российских бизнесменов.

Впоследствии Россия в качестве ответа внесла в чёрный список 130 новозеландских чиновников, включая премьер-министра Джасинду Ардерн.

В мае власти Новой Зеландии объявили о включении в санкционный список 170 российских сенаторов и шести компаний оборонного сектора на фоне ситуации на Украине.