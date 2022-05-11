Посольство России в США рекомендовало Вашингтону «приструнить подопечных в Киеве»

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Российские дипломаты рекомендовали властям США «приструнить своих подопечных в Киеве» вместо поисков угрозы со стороны Москвы.

«Вместо поиска мнимой угрозы со стороны России Вашингтону стоило бы приструнить своих подопечных в Киеве, которые открыто планируют и совершают кибердиверсии в отношении Российской Федерации», — говорится в заявлении дипмиссии.

В посольстве допустили, что украинские хакеры вряд ли ограничатся провокациями только против России и предпримут попытки «проверить на прочность» инфраструктуру западных государств. 

В дипмиссии также заявили о готовности России вести равноправный и неполитизированный диалог с США по широкому кругу актуальных вопросов информационной безопасности.

Посольство России в США также опровергло причастность Москвы к кибератакам на объекты критической инфраструктуры Украины.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вашингтон в курсе деятельности украинских хакеров, но сообщает о киберугрозах только со стороны российских граждан.

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