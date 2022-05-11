Посольство России в США опровергло причастность Москвы к кибератакам против Киева

Россия привержена использованию информационно-коммуникационных технологий только на благо развития мирового сообщества, заявили в российском посольстве в США, комментируя заявление Госдепа о причастности Москвы к кибератакам на объекты критической инфраструктуры Украины.

«Подобные утверждения абсурдны и оторваны от реального положения дел. Наша страна никогда не занималась киберагрессией. Это противоречит принципиальной позиции России», — говорится в заявлении дипмиссии.

В посольстве отметили нежелание Госдепа признавать, что одними из главных источников глобальных киберугроз являются США, так как именно оттуда проводится больше всего компьютерных атак на объекты критической инфраструктуры в других странах, в том числе в России.

«Только за последние полгода наши компетентные ведомства направили порядка 500 уведомлений о вредоносной активности с юрисдикции Соединённых Штатов», — подчеркнули дипломаты.

В дипмиссии также напомнили, что с согласия США киевский режим занимается созданием первой в мире киберармии численностью порядка 300 тыс. «солдат».

Американский сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол ранее назвал правительство США главным распространителем дезинформации в истории.