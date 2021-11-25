Захарова заявила, что США игнорирует кибератаки с Украины

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила. что Вашингтон в курсе деятельности украинских хакеров, но сообщает о киберугрозах только со стороны российских граждан.

«Но где же заявления западных партнёров об «украинских хакерах» и осуществляемых ими атаках? Где угрозы санкций за то, что Киев «много лет не борется с IT-преступлениями, предположительно осуществляемыми с национальной территории при попустительстве национальных спецслужб?», — написала она в своём Telegram-канале.

По её словам, «Вашингтону обо всём этом очень хорошо известно».

«Где ... заявления Белого дома и Госдепа, где передовицы американских газет с вопросом: а может хакеры бывают не только русскими?», — подытожила Захарова.

Она также добавила, что жертвами по меньшей мере одной группы украинских кибервымогателей стали порядка 2 тыс. человек в 71 стране мира, включая США.

«Совокупный ущерб от действий злоумышленников составил $120 млн», — резюмировала Захарова.

Ранее в США предъявили обвинения в киберпреступлениях гражданину России Евгению Полянину.

В начале ноября сообщалось, что власти США намерены предъявить связанные с кибервымогательствами обвинения гражданам России и Украины.

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