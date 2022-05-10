Чехию избрали в Совет ООН по правам человека вместо России
- Gettyimages.ru
Об этом сообщило РИА Новости.
Как отмечается, Чехия была единственным кандидатом. Она набрала 157 голосов из 97 необходимых для избрания в СПЧ ООН.
Прага будет исполнять свои обязанности в совете до 31 декабря 2023 года.
В апреле в МИД Чехии сообщили о желании заменить Россию в Совете ООН по правам человека, а также сообщили, что подали соответствующую заявку.
До этого Генеральная ассамблея ООН приостановила участие России в Совете по правам человека.
Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что российская сторона досрочно прекратит 7 апреля свои полномочия в СПЧ ООН.