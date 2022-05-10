Чехию избрали в Совет ООН по правам человека вместо России

Генеральная ассамблея ООН проголосовала за принятие Чехии в состав Совета ООН по правам человека на место, которое освободилось после выхода из него России.

Об этом сообщило РИА Новости.

Как отмечается, Чехия была единственным кандидатом. Она набрала 157 голосов из 97 необходимых для избрания в СПЧ ООН.

Прага будет исполнять свои обязанности в совете до 31 декабря 2023 года.

В апреле в МИД Чехии сообщили о желании заменить Россию в Совете ООН по правам человека, а также сообщили, что подали соответствующую заявку.

До этого Генеральная ассамблея ООН приостановила участие России в Совете по правам человека.

Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что российская сторона досрочно прекратит 7 апреля свои полномочия в СПЧ ООН.