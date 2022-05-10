Посол Антонов: Запад проигнорировал справедливые требования России в сфере безопасности

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Страны Запада не захотели слушать справедливые требования России по созданию системы равной и неделимой безопасности. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

«Наша страна всегда выступала за создание системы равной и неделимой безопасности. Но справедливые и обоснованные требования Российской Федерации о гарантиях безопасности никто на Западе слышать не захотел», — приводит его слова ТАСС.

Антонов подчеркнул, что НАТО, напротив, последовательно создавало угрозу безопасности России на границе.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что необходимо реорганизовать отношения ЕС и России.

В свою очередь, замглавы МИД России Евгений Иванов отметил, что восстановление прежних дипломатических отношений со странами Запада будет долгим.

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