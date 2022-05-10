Посол Антонов: Запад проигнорировал справедливые требования России в сфере безопасности
«Наша страна всегда выступала за создание системы равной и неделимой безопасности. Но справедливые и обоснованные требования Российской Федерации о гарантиях безопасности никто на Западе слышать не захотел», — приводит его слова ТАСС.
Антонов подчеркнул, что НАТО, напротив, последовательно создавало угрозу безопасности России на границе.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что необходимо реорганизовать отношения ЕС и России.
В свою очередь, замглавы МИД России Евгений Иванов отметил, что восстановление прежних дипломатических отношений со странами Запада будет долгим.