Боррель заявил о необходимости реорганизации отношений ЕС и России
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«Если мы не хотим оставаться в состоянии вечной напряжённости или конфликта, а это, конечно, не тот вариант, который предпочитает ЕС, нам придётся найти пути реорганизации отношений между ЕС и Россией и договориться о гарантиях безопасности и механизмах, которые позволят установить мирное сосуществование», — написал Боррель в своём блоге.
По его словам, процесс реорганизации отношений будет трудным и длительным.
Боррель также отметил, что безопасность России «не может и не будет достигнута за счёт европейской безопасности и безопасности соседей».
Ранее замглавы МИД России Евгений Иванов заявил, что восстановление прежних дипломатических отношений со странами Запада будет долгим.