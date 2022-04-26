Боррель заявил о необходимости реорганизации отношений ЕС и России

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что необходимо реорганизовать отношения ЕС и России.

«Если мы не хотим оставаться в состоянии вечной напряжённости или конфликта, а это, конечно, не тот вариант, который предпочитает ЕС, нам придётся найти пути реорганизации отношений между ЕС и Россией и договориться о гарантиях безопасности и механизмах, которые позволят установить мирное сосуществование», — написал Боррель в своём блоге.

По его словам, процесс реорганизации отношений будет трудным и длительным.

Боррель также отметил, что безопасность России «не может и не будет достигнута за счёт европейской безопасности и безопасности соседей».

Ранее замглавы МИД России Евгений Иванов заявил, что восстановление прежних дипломатических отношений со странами Запада будет долгим.