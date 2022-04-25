МИД России: восстановление прежних дипотношений с Западом будет долгим

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Восстановление прежних дипломатических отношений со странами Запада будет долгим, заявил замглавы МИД России Евгений Иванов.
МИД России: восстановление прежних дипотношений с Западом будет долгим
  • globallookpress.com
  • © Alexander Sayganov/Keystone Press Agency

«Восстановление дипломатических отношений с Западом до прежнего уровня, мягко говоря, будет долгим и трудным», — приводит РИА Новости слова Иванова на заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета.

По его словам, восстановление отношений будет трудным при любом сценарии.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв отметил, что из-за русофобии в странах Запада необходимо быть готовыми к любым вариантам, а в каких-то случаях «может потребоваться и эвакуация сограждан».

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