Власти Финляндии заявили о технической готовности страны ко вступлению в НАТО
«Мы уже на 100% совместимы с НАТО. Мы вложили миллиарды в нашу оборону. Недавно мы купили 60 истребителей F-35. Таким образом, мы будем для НАТО ресурсом, а не обузой», — заявила Туппурайнен.
По её словам, заявка на вступление в НАТО может быть подана «в ближайшее время».
Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин в интервью японской деловой газете Nikkei заявила, что решение о вступлении страны в Североатлантический альянс скоро будет принято.
Российский посол в Оттаве Олег Степанов также предупредил о последствиях вступления Финляндии и Швеции в НАТО.
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление Степанова.