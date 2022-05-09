Власти Финляндии заявили о технической готовности страны ко вступлению в НАТО

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Министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен в интервью изданию Le Monde рассказала о подготовке страны к присоединению к НАТО.

«Мы уже на 100% совместимы с НАТО. Мы вложили миллиарды в нашу оборону. Недавно мы купили 60 истребителей F-35. Таким образом, мы будем для НАТО ресурсом, а не обузой», — заявила Туппурайнен.

По её словам, заявка на вступление в НАТО может быть подана «в ближайшее время».

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин в интервью японской деловой газете Nikkei заявила, что решение о вступлении страны в Североатлантический альянс скоро будет принято.

Российский посол в Оттаве Олег Степанов также предупредил о последствиях вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление Степанова.

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