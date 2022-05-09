Депутат Европарламента Мариани призвал прекратить поставки оружия на Украину

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Депутат Европарламента, бывший министр транспорта Франции Тьерри Мариани в эфире телеканала RMC высказался в пользу прекращения поставок вооружения на Украину.

«Да, нужно прекратить вооружать Украину... Какая у нас дипломатия? Давать оружие украинцам. Чего мы хотим? Чтобы их убили до последнего?», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что поставки оружия на Украину не принесут мира.

В свою очередь, российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя отметил, что, накачивая Украину оружием, западные страны превращают её в плацдарм для битвы с Россией.

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