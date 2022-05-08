Рогозин: Россия за полчаса уничтожит страны НАТО в случае ядерной войны

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что страны НАТО будут уничтожены Россией в случае начала ядерной войны за полчаса, поэтому призвал не допускать подобного сценария.

«В ядерной войне страны НАТО будут нами уничтожены за полчаса. Но мы не должны её допустить», — написал Рогозин в Telegram.

По его словам, последствия обмена ядерными ударами непременно скажутся на состоянии Земли.

Рогозин также отметил, что страны НАТО ведут против России войну, хоть и не объявленную.

Ранее посол США в России Джон Салливан в эфире CNN назвал слова главы российского МИД Сергея Лаврова об угрозе атомной войны ядерным шантажом.

Позже Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya подчеркнул, что Россия не играет с темой ядерной войны.

Он также отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.