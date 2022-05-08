Рогозин: Россия за полчаса уничтожит страны НАТО в случае ядерной войны
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- © Roscosmos
«В ядерной войне страны НАТО будут нами уничтожены за полчаса. Но мы не должны её допустить», — написал Рогозин в Telegram.
По его словам, последствия обмена ядерными ударами непременно скажутся на состоянии Земли.
Рогозин также отметил, что страны НАТО ведут против России войну, хоть и не объявленную.
Ранее посол США в России Джон Салливан в эфире CNN назвал слова главы российского МИД Сергея Лаврова об угрозе атомной войны ядерным шантажом.
Позже Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya подчеркнул, что Россия не играет с темой ядерной войны.
Он также отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.