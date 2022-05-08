Председатель бундестага Бас прибыла в Киев

Председатель бундестага Бербель Бас прибыла с визитом в Киев. Об этом проинформировал в Twitter глава отдела протокола германского парламента Энрико Брисса.

«Бербель Бас начинает свой визит в Киев», — заявил он.

По словам Бриссы, Бас в украинской столице почтит память жертв Второй мировой войны, а также проведёт переговоры с украинским руководством.

Как ранее заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ближайшее время посетит Украину.

Глава партии «Альтернатива для Германии» в бундестаге Тино Хрупалла призвал Бербок посетить Москву сразу после визита в Киев.