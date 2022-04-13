Канцлер ФРГ Шольц заявил об отсутствии планов посетить Украину

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Канцлер Германии Олаф Шольц в эфире радиостанции RBB заявил, что пока не планирует посещать Украину.
Канцлер ФРГ Шольц заявил об отсутствии планов посетить Украину
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  • © Pool

Как отмечает РИА Новости, Шольц уточнил, что посещал Киев за несколько дней до начала спецоперации России и часто созванивается с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Вряд ли найдётся какой-либо глава государства или правительства, который поддерживал бы со мной столь интенсивные контакты», — отметил канцлер ФРГ.

Шольц также добавил, что «сбит с толку» решением Киева отказать в визите президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру. 

Ранее Штайнмайер заявил, что в Киеве сочли его визит на Украину нежелательным.

Как сообщалось, украинский лидер Владимир Зеленский отказался принять в Киеве президента ФРГ «из-за его тесных связей с Россией».

Член бундестага от Социал-демократической партии Германии Аксель Шефер заявил, что отказ Киева принять с визитом президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера является оскорблением.

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