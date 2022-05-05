Глава МИД Германии Бербок посетит Украину

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ближайшее время посетит Украину, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.

Он также назвал хорошим событием телефонный разговор президентов ФРГ и Украины Франка-Вальтера Штайнмайера и Владимира Зеленского.

«Мы установили, что итогом беседы станет визит министра иностранных дел в ближайшее время на Украину», — сказал Шольц после переговоров с чешским премьер-министром Петром Фиалой, его слова приводит РИА Новости.

Как стало известно 5 мая, Штайнмайер провёл телефонный разговор с Зеленским. Они обсудили отказ немецкому политику в визите в Киев в апреле.

После этого Олаф Шольц объяснил, что отказ Украины в визите президенту ФРГ является препятствием для приезда канцлера в Киев.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник после этого назвал Шольца «обиженной ливерной колбасой» и заявил, что канцлер ведёт себя «не очень по-государственному».