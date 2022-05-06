Лидер «Альтернативы для Германии» призвал Бербок посетить Москву сразу после визита в Киев

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в своей работе не должна ограничиваться визитом в Киев, ей следует также посетить Москву, чтобы поддерживать «переговорную нить» с Россией. С таким призывом выступил глава правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в бундестаге Тино Хрупалла.
Лидер «Альтернативы для Германии» призвал Бербок посетить Москву сразу после визита в Киев
  • AP

«Дипломатические переговоры лучше, чем поставки оружия. Но они не должны ограничиваться символическими поездками немецких политиков в Киев», — сказал он.

Хрупалла призвал председателя бундестага Бербеля Баса и Анналену Бербок «поддерживать переговорную нить не только с Украиной, но и с Россией».

«Поэтому им следовало бы по возможности из Киева отправиться в Москву», — заявил политик.

По его словам, цель федерального правительства Германии должна заключаться в том, чтобы как можно быстрее «вернуть Москву и Киев за стол переговоров», например, в Германии.

Как ранее заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ближайшее время посетит Украину.

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