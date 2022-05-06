Лидер «Альтернативы для Германии» призвал Бербок посетить Москву сразу после визита в Киев
- AP
«Дипломатические переговоры лучше, чем поставки оружия. Но они не должны ограничиваться символическими поездками немецких политиков в Киев», — сказал он.
Хрупалла призвал председателя бундестага Бербеля Баса и Анналену Бербок «поддерживать переговорную нить не только с Украиной, но и с Россией».
«Поэтому им следовало бы по возможности из Киева отправиться в Москву», — заявил политик.
По его словам, цель федерального правительства Германии должна заключаться в том, чтобы как можно быстрее «вернуть Москву и Киев за стол переговоров», например, в Германии.
Как ранее заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ближайшее время посетит Украину.