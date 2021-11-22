«Он обычный музыкант»: берлинский суд постановил экстрадировать россиянина Казначеева в США

Апелляционный суд Берлина принял решение выдать властям Соединённых Штатов россиянина Дениса Казначеева. Задержанного в мае 2020 года музыканта обвиняют в кибермошенничестве и отмывании денег. Он отрицает свою вину, а правозащитники указывают на серьёзные нарушения в деле Казначеева.

Российского музыканта Дениса Казначеева, которого в 2020 году задержали в Германии по запросу США, экстрадируют в Штаты. Такое решение принял Апелляционный суд Берлина, сообщил RT вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. Он добавил, что достаточных доказательств виновности представлено не было.

По словам правозащитника, Казначеев не был проинформирован о том, что дата суда назначена на 4 ноября, и у него не было возможности подготовить защиту. Кроме того, Мельников рассказал, что решение было принято заочно, а результат заседания адвокат россиянина получил только спустя пару недель.

«В свете борьбы с «русскими хакерами»

Уроженец Кемеровской области Денис Казначеев с 2012 года постоянно проживает в Берлине, пишет техно-музыку и участвует в международных музыкальных фестивалях. Он сооснователь лейбла Nervmusic Records.

Как ранее сообщал RT, в конце мая 2020 года музыканта арестовали в Берлине по запросу Минюста США. Его обвиняют в кибермошенничестве и отмывании более $1 млн в даркнете в период с 2010 по 2020 год. Если россиянина экстрадируют в Америку, там ему будет грозить длительный срок.

Сам Казначеев отрицает свою вину. После задержания его поместили в одиночную камеру в берлинской тюрьме Моабит, об этом RT рассказывала менеджер музыканта Дениз Глук. В июле 2020 года задержанного выпустили из СИЗО после внесения залога в размере €20 тыс. После этого он обратился в российское отделение Международного комитета защиты прав человека и рассказал, что его вынудили пойти на первый допрос без адвоката.

На данный момент Денис находится дома в Берлине. В решении суда об экстрадиции указано, что его должны заключить под стражу. По словам Ивана Мельникова, Казначеев не нарушал закон, не пытался скрыться, а значит, помещение его под стражу необоснованно.

«В свете борьбы с «русскими хакерами» в США, видимо, Дениса пытаются привязать к делу, к которому он точно не может иметь какого-то отношения. Денис явно не программист, у него нет соответствующего образования, единственные компьютерные программы, в которых Денис разбирается как диджей, музыкальные. Поэтому говорить о его причастности как минимум странно. Он обычный музыкант», — говорит правозащитник.

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«Под психологическим давлением»

Мельников подчёркивает, что все обвинения по делу Казначеева ложны, выглядят странно и не имеют подоплёки. Кроме того, по его словам, проведённый процесс противоречит статьям 5, 6 и 7 Европейской конвенции по правам человека («Право на свободу и личную неприкосновенность», «Право на справедливое судебное разбирательство», «Наказание исключительно на основании закона»).

«Во время первого собеседования Дениса с правоохранительными органами его право на адвоката было нарушено, он находился под психологическим давлением и был сбит с толку. Поэтому заявление Дениса, сделанное в то время, не могло быть принято и использовано. Правоохранительные органы США работали на территории Германии незаконно, что представляет угрозу суверенитету страны», — говорит Мельников.

По его словам, если судебное решение в США будет вынесено заочно, у подозреваемого не будет достаточной возможности обеспечить свою защиту и не будет возможности провести справедливое судебное разбирательство.

Правозащитники считают, что запрос о выдаче направлен «с целью преследования или наказания лица по признаку расы, религии, национальности, этнической принадлежности, политических взглядов, пола или статуса» и что положению россиянина может быть нанесён ущерб по любой из этих причин.

«Мы твёрдо убеждены в том, что лицо, в отношении которого запрашивается экстрадиция, подвергалось или будет подвергнуто пыткам или жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию в запрашивающем государстве, — говорит Мельников. — Это лицо не имело или не будет иметь права на минимальные гарантии в уголовном судопроизводстве, предусмотренные статьёй 14 Международного пакта о гражданских и политических правах в ходе уголовного судопроизводства (на основе опыта российских заключённых в США). Соединённые Штаты вышли из ряда международных соглашений по правам человека, поэтому не могут гарантировать соблюдение прав человека. Комитет ООН против пыток выступил с докладом о несоблюдении прав человека в пенитенциарных учреждениях США».

Иван Мельников вместе с коллегами-правозащитниками готовит обращение с жалобой в ЕСПЧ о нарушении Конвенции о правах человека. Подача обжалования решения об экстрадиции требует дополнительных профессиональных адвокатов либо оплату услуг нынешних. Сейчас у Казначеева нет финансовых ресурсов, в том числе на оплату адвокатов, и ему необходима поддержка, добавил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека.

«Я очень надеюсь, что нам удастся остановить незаконное действие в отношении Дениса и вернуть его на родину, помочь ему в этом. Его ждёт на родине пожилая мама, которая очень переживает за сына и которая очень долго его не видела», — сообщил Мельников.