Суд в Берлине постановил экстрадировать российского диджея Казначеева в США

Апелляционный суд Берлина постановил выдать США российского музыканта и диджея Дениса Казначеева, который обвиняется в отмывании денежных средств.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст решения суда.

«Экстрадиция является приемлемой с оговоркой, что выдача может быть произведена только при условии, что США без согласия ФРГ не выдвинут против обвиняемого иные обвинения в действиях, которые не составляют предмет запроса об экстрадиции и вышеупомянутого обвинительного заключения, а условия содержания Казначеева под стражей не изменятся», — говорится в документе.

По данным следствия, Казначеев с 2010 по 2020 год незаконно отмыл со своими пособниками более $1 млн.

Ранее Казначеев рассказал об отсутствии адвоката на допросе.

Российский диджей Денис Казначеев был арестован в Берлине в июне по запросу США, которые обвиняют его в кибермошенничестве и отмывании денег.

МИД России назвал недопустимой возможную экстрадицию россиянина из ФРГ в США.