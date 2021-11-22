Суд в Берлине постановил экстрадировать российского диджея Казначеева в США

Короткая ссылка
Апелляционный суд Берлина постановил выдать США российского музыканта и диджея Дениса Казначеева, который обвиняется в отмывании денежных средств.
Суд в Берлине постановил экстрадировать российского диджея Казначеева в США
  • @Denis Kaznacheev/Instagram

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст решения суда.

«Экстрадиция является приемлемой с оговоркой, что выдача может быть произведена только при условии, что США без согласия ФРГ не выдвинут против обвиняемого иные обвинения в действиях, которые не составляют предмет запроса об экстрадиции и вышеупомянутого обвинительного заключения, а условия содержания Казначеева под стражей не изменятся», — говорится в документе.

По данным следствия, Казначеев с 2010 по 2020 год незаконно отмыл со своими пособниками более $1 млн.

Ранее Казначеев рассказал об отсутствии адвоката на допросе.

Российский диджей Денис Казначеев был арестован в Берлине в июне по запросу США, которые обвиняют его в кибермошенничестве и отмывании денег.

МИД России назвал недопустимой возможную экстрадицию россиянина из ФРГ в США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить