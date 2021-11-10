«Спланированная кампания»: как СМИ опубликовали одинаковые материалы об освещении вакцинации телеканалами RT

В начале ноября в ряде СМИ практически синхронно появились статьи, в которых содержались идентичные обвинения в адрес телеканала RT в публикации материалов, якобы распространяющих ложную информацию о вакцинации от коронавирусной инфекции. Ранее, в конце сентября YouTube-канал RT DE был заблокирован якобы из-за нарушений в отношении ложной информации о коронавирусе. Материалы представляют собой спланированную информационную кампанию против телеканала, считают в Общественной палате. Там также напомнили, что работа RT в ряде стран подвергается постоянным нападкам со стороны всевозможных органов.

В начале ноября в ряде СМИ появились материалы с практически идентичными обвинениями в адрес RT — о том, что телеканал якобы распространяет ложную информацию о вакцинации от коронавирусной инфекции.

Так, 9 ноября издание «Медуза»* опубликовало «исследование», в котором заявило, что иноязычные, а особенно немецкое подразделение RT, якобы активно распространяют ненаучные сведения о коронавирусе, а также скептическую информацию о необходимости вакцинации.

В частности, авторы материала обвинили RT DE в публикации новостей о прошедшем в немецком городе Ройтлинген мероприятии под названием «Конференция патологов», участники которой рассуждали о возможных побочных эффектах от вакцин. Материал о конференции также публиковало «Баварское радио». Как утверждает «Медуза», большинство немецких СМИ проигнорировали факт проведения конференции.

Помимо этого, издание раскритиковало французскую и немецкую версии сайта RT за публикацию заявления французского теннисиста Джереми Шарди о том, что он приостанавливает выступления из-за осложнений после прививки от COVID-19.

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Издание также подвергло критике публикации главреда RT Маргариты Симоньян, которая неоднократно подчеркивала важность вакцинации для защиты жизни граждан и борьбы с коронавирусной инфекцией.

Говоря о якобы имевшей место тенденции иностранных версий сайтов RT к публикации критикующих вакцинацию материалов, издание приводит в пример освещение отдельных событий, а также ссылается на неназванных журналистов и вырванные из контекста заявления спикеров.

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Ранее, 5 ноября схожий материал был опубликован «Новой газетой», заявившей, что RT якобы «разжигает страхи перед вакцинацией от коронавируса в Германии».

Авторы материала заявили, что YouTube-канал RT DE в конце сентября был заблокирован якобы из-за нарушений в отношении ложной информации о коронавирусе.

В частности, газета ссылается на «Альянс по защите демократии», внесённый в России в список нежелательных организаций, представители которого утверждают, что до того как канал RT DE был удалён с YouTube, из десяти самых популярных видео, опубликованных с марта, девять содержали критическую информацию о вакцинах. При этом в качестве примера приводятся новости, освещающие случаи осложнений, зафиксированных в Европе после вакцинации, и не призывающие к отказу от прививки.

Газета также приводит заявление авторов исследования «Альянса по защите демократии», утверждающих, что между всплеском антипрививочных настроений и растущей популярностью RT в Германии «есть прямая связь». Доказательств утверждения не приводится.

Практически аналогичный материал, направленный против RT, был опубликован на YouTube-канале Навальный LIVE 8 ноября.

На записи соратница Алексея Навального Любовь Соболь также заявляет, что международная сеть RT «стала одним из главных распространителей антиваксерских идей в России и мире». При этом Соболь, в частности, приводит в пример интервью Маргариты Симоньян NBC News, где главред RT подчёркивает, что цель телеканала — информировать аудиторию.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк подчеркнул, что опубликованные материалы представляют собой спланированную информационную кампанию против телеканала.

«Да, это безусловно спланированная информационная кампания. Во-первых, против RT, а во-вторых, против государственной политики по вакцинации в целом. Нас пытаются уличить в том, что мы якобы пытаемся ввести в заблуждение западную аудиторию в контексте вакцин», — отметил эксперт.

По его словам, акция является, в частности, попыткой выставить российскую сторону виновной в том, что в некоторых странах Европы большая часть населения отказывается прививаться.

«Тут ещё нужно понимать, что сама работа телеканала RT в этих странах подвергается постоянным нападкам со стороны всевозможных органов. И я не исключаю, что это информационная волна нужна для того, чтобы подготовить общественное мнение. Для того чтобы, например, заявить о том, что необходимо запретить вещание RT», — высказался эксперт.

В это же время в адрес главреда RT Маргариты Симоньян поступил запрос, в котором СМИ интересовались деталями блокировки канала RT DE на YouTube.

В конце сентября Симоньян уже отмечала, что видеохостинг, объясняя причину блокировки канала, «придрался» только к четырём опубликованным там материалам RT DE. Среди них были комментарии медиков по мерам борьбы с коронавирусом, в том числе использованию масок в общественных местах, а также материал о дебатах по вакцинам в Греции.

Российские дипломаты назвали блокировку немецкоязычных проектов RT «актом беспрецедентной информационной агрессии» со стороны YouTube, совершённым «при очевидном потворстве (если не по настоянию) германской стороны». Цель, по мнению МИД России, — «заглушить не укладывающиеся в комфортный для немецкого официоза медийный фон источники информации».

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.04.2021.