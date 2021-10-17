«ВВС США накрывали авиаударами целые районы»: пять лет назад началась операция по освобождению Мосула от террористов

17 октября 2016 года войска международной коалиции во главе с Соединённым Штатами начали наступление на Мосул, который находился под контролем ИГ*. Однако, несмотря на абсолютное численное и техническое превосходство, продвижение наступающих сил проходило крайне медленно и сопровождалось гибелью гражданских. Вытеснить боевиков удалось только в июле 2017 года. Аналогичным образом осуществлялась и операция по освобождению сирийской Ракки в 2016—2017 годах, а борьба США с радикалами в Афганистане и вовсе закончилась провалом. Как полагают эксперты, в миссиях на Ближнем Востоке американцев подводили ошибки в управлении войсками, равнодушное отношение к населению и навязывание ценностей, которые вызвали лишь отторжение у граждан и местных элит.

Пять лет назад международная коалиция во главе с США развернула операцию по штурму иракского Мосула, захваченного в 2014 году боевиками «Исламского государства»*. Главную роль в наступлении играли подразделения армии Ирака и отряды курдского ополчения пешмерга.

Соединённые Штаты обязались оказывать главным образом артиллерийскую и авиационную поддержку. Также в операции приняли участие ВС Франции.

Незадолго до штурма тогдашний министр обороны США Эштон Картер заявил, что у него нет никаких сомнений в поражении террористов. Глава Пентагона не стал называть конкретных сроков взятия иракского города, но дал понять, что с учётом объективных трудностей из-за размеров Мосула операция должна завершиться в течение нескольких месяцев.

При этом 44-й президент США Барак Обама выступал с более оптимистичными прогнозами. В частности, он неоднократно обещал, что Мосул перейдёт под контроль Багдада до конца 2016 года.

«США действовали очень жёстко»

Мосул считался иракской столицей ИГ. Боевики заняли второй по величине город страны всего за шесть дней. Иракская армия, которая после вторжения США в 2003 году фактически являлась креатурой Пентагона, практически не оказывала сопротивления джихадистам, бросая при отступлении технику и оружие, поставленные Соединёнными Штатами.

Стоит отметить, что наступление на Мосул готовилось задолго до октября 2016 года. Ещё в 2015-м для обучения и координации наземных сил Пентагон направил в Ирак множество военных советников. Причём США отказались от развёртывания против ИГ крупных наземных сил и сосредоточились на применении спецназа.

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Кроме того, по меньшей мере более полугода Соединённые Штаты применяли разведку и кибервойска, чтобы составить карту коммуникаций боевиков и подавить их каналы управления. По заявлению Картера, уже в зимой 2016 года американцы совершали кибератаки, чтобы вывести из строя информационные системы, которые позволяли ИГ контролировать свои отряды, экономику и население.

Как пояснил в разговоре с RT член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков, Пентагон рассчитывал достичь успеха в Мосуле с помощью своего технологического и информационного превосходства. По его словам, именно Соединённые Штаты де-факто руководили действиями коалиционных войск, которые в середине октября окружили Мосул.

Помимо этого, у наступающей стороны было численное преимущество. Опрошенные RT эксперты напомнили, что СМИ приводили разные данные о соотношении противоборствующих сторон, но всё свидетельствовало о том, что коалиционные войска кратно превосходили оборонявшихся.

«США и руководство Ирака особо не скрывали, что операция по штурму Мосула станет поворотным этапом в войне с ИГ, по сути, победой над иракской частью «халифата». Поэтому начало штурма широко освещалось в медиа, но уверенность в победе достаточно быстро стала угасать», — констатировал Судаков.

Несмотря на существенную огневую поддержку США и Франции, иракский спецназ смог войти в Мосул только в конце октября — после боёв за пригород бойцы прорвались в район Эль-Карама в восточной части города.

Бои на улицах Мосула

Reuters

© Goran Tomasevic

Спустя месяц после начала наступления силы коалиции так и не смогли продвинуться дальше подступов и окраин Мосула. Более того, исламисты совершали постоянные вылазки, устраивая диверсии в тылу наступающих войск.

В начале ноября 2016 года Эштон Картер обратился к боевикам с призывом покинуть город. Однако джихадисты отказались. Продвижение коалиции проходило крайне медленно. Восток Мосула был освобождён лишь в конце января, а 19 февраля 2017 года началось наступление на западные районы города.

Стратегической инициативой наступающим силам удалось овладеть только весной. В середине июня, после восьми месяцев ожесточённых сражений, командование ВС Ирака сообщило, что боевики остались лишь в западной части Старого города.

Полная победа над ИГ в Мосуле была одержана 10 июля 2017 года. Согласно разным источникам, совокупная численность коалиционных войск, принимавших участие в штурме, достигала 150 тыс. человек. Им противостоял гарнизон в несколько тысяч исламистов.

Эксперты отмечают, что наступавшие силы сталкивалась с такими проблемами, как плохо организованное США управление разношёрстной группировкой войск, слабая мотивация и подготовка иракских силовиков. При этом боевики умело пользовались построенной в период оккупации сетью подземных коммуникаций и оборонительными преимуществами, которые даёт плотная городская застройка.

«Помимо этого, очень сильно сказался проигрыш в битве за умы и сердца. Известно, что боевики нередко использовали жителей Мосула в качестве живого щита, но большая часть людей коалицию всё равно не поддержала», — отметил в разговоре с RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

По его мнению, антипатии мирных граждан были вызваны произошедшей в ходе наступления гуманитарной катастрофой, огромными человеческими потерями и разрушениями из-за артиллерийских и авиационных ударов США и Франции.

В марте 2017 года съёмочные группы RT и видеоагентства Ruptly, побывав в Мосуле, смогли оценить последствия обстрелов, которые должны были проводиться «с хирургической точностью». В городе были уничтожены жилые здания, объекты социальной и транспортной инфраструктуры.

«Чтобы ускорить продвижение, коалиция во главе с США учащала удары. Как заявлялось, они наносились высокоточным оружием, однако их печальные последствия всем хорошо известны», — отметил Батюк.

Разрушенный бомбардировками Мосул

globallookpress.com

© Khalil Dawood

В конце марта 2017 года командующий операцией против ИГ в Ираке и Сирии генерал Стивен Таунсенд признал, что коалиция несёт ответственность за авиаудар по расположенному в Мосуле району аль-Джадида, в ходе которого, по оценкам СМИ, погибли как минимум 200 мирных жителей.

Позднее в Пентагоне заявили, что жертвами того инцидента стали по меньшей мере 105 мирных жителей, 36 человек пропали без вести. Также в Минобороны США отвергли версию о том, что виной трагедии стала авиабомба GBU-38. К большим жертвам гражданских, как утверждают военные, привела детонация машины с боеприпасами боевиков, которая находилась в неподалёку.

«Можно только гадать, сколько на самом деле погибло мирных жителей в ходе штурма Мосула. Американцы тактично пытались отстраниться от этой темы, хотя действовали они очень жёстко. ВВС США накрывали авиаударами порой целые районы. Показательно и то, что после взятия города Вашингтон не стал спешить с помощью в восстановлении нормальной жизни», — констатировал Судаков.

Невыученные уроки

Владимир Батюк считает, что, несмотря на вытеснение ИГ, штурм Мосула нельзя назвать успешной операцией коалиции во главе с США. По его мнению, Соединённые Штаты допустили не только крупные военные, но и политические ошибки, которые не позволили взять густонаселённый город «в разумные сроки».

«В локальных конфликтах США очень слабо учитывают местную культурную и политическую специфику из-за принципа собственной исключительности и «миссионерства» в сфере распространения «свободы и демократии». В итоге американцы оказываются не в состоянии наладить контакт с гражданским населением, сформировать дееспособные вооружённые силы из числа местных военных», — пояснил Батюк.

С точки зрения экспертов, аналогичные ошибки Соединённые Штаты допустили и во время затянувшегося наступления на Ракку в 2016—2017 годах, где против ИГ также действовала разношёрстная наземная группировка, которую поддерживала американская авиация и артиллерия.

Как и при штурме Мосула, Соединённые Штаты накрывали огнём целые районы, что приводило к большим жертвам среди гражданских и сильным разрушениям. Батюк напомнил, что примерно так же США вели себя и в Афганистане — для борьбы с «Талибаном»** американцы пытались использовать ВВС и правительственные формирования, которые они готовили и вооружали с 2001 года.

Однако почти 20-летняя миссия Вашингтона в республике закончилась провалом. С началом вывода американских войск талибы развернули наступление и обратили в бегство армию Афганистана, которая оставила противнику поставленные Пентагоном технику и вооружения. В середине августа радикалы захватили Кабул и власть в стране.

При помощи дополнительно переброшенных войск Соединённым Штатам пришлось проводить спешную эвакуацию дипперсонала и граждан. 27 августа в аэропорту Кабула прогремело несколько взрывов, жертвами около 200 афганцев и 13 американских военнослужащих.

Эвакуация в аэропорту Кабула

Reuters

© Master Sgt. Alex Burnett

Через два дня, стремясь отомстить джихадистам за теракт, США нанесли авиаудар. Однако он пришёлся по мирным жителям и унёс жизни 10 гражданских, в том числе семерых детей. Трагедия получила широкий общественный резонанс. В итоге американским властям пришлось официально признать, что атака была ошибочной.

«Опыт боевых действий США на Ближнем Востоке и в Афганистане говорит о том, что американцы даже не пытаются заручиться доверием местного населения. Отсюда и вытекает равнодушное отношение к их жизням и судьбам», — считает Судаков.

По его словам, в регионах военного пребывания Вашингтон сосредоточен на формировании лояльных элит и пропаганде «либеральных ценностей». Однако политические конструкции, которые создают США, «мгновенно рассыпаются» как только лишаются прежнего объёма поддержки «сюзерена», отметил аналитик.

«Ключевая причина неудач и откровенных поражений Вашингтона, на мой взгляд, состоит в том, что США делают акцент на идеологии, которая чужда и населению, и элитам мусульманских стран. В ту «демократию», которую в том числе насильно насаждают США, никто не верит. Она вызывает только отторжение. Спустя пять лет американцы не усвоили уроков Мосула, потому что не хотят признавать эфемерность ценностей, которые они продвигают в мире», — подчеркнул Судаков.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.