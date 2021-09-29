«Должна быть нулевая терпимость к подобному нарушению закона»: в Кремле отреагировали на удаление YouTube каналов RT

Кремль видит признаки нарушения законов РФ в действиях видеохостинга YouTube, удалившего два немецких канала RT, заявил Дмитрий Песков. Вместе с тем в комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств сообщили, что в ближайшее время встретятся с представителями Google, владеющего YouTube. Кроме того, постпредство России призвало ЮНЕСКО отреагировать на «вопиющее проявление цензуры и подавление свободы выражения мнений».

Москва видит признаки нарушения законов в действиях видеохостинга YouTube, который удалил два немецкоязычных аккаунта телеканала RT. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, есть признаки того, что нарушены законы Российской Федерации. Нарушены весьма грубо, потому что, конечно, это сопряжено и с цензурой, и с препятствованием распространению информации СМИ и так далее. Если наши контрольные органы придут к выводу, что это действительно нарушение нашего законодательства, то, конечно же, нельзя и не следует исключать возможности принятия мер по принуждению этой платформы к выполнению наших законов», — заявил Песков.

Отвечая на вопрос о том, является ли данный эпизод крайним случаем, после которого блокировка YouTube возможна и оправдана, официальный представитель Кремля указал: «Любое нарушение закона — это и есть крайний случай. И здесь должна быть, безусловно, нулевая терпимость к подобным нарушениям закона».

В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала Роскомнадзор занять максимально жёсткую позицию в связи с удалением двух немецких каналов RT на YouTube. Она заявила о необходимости применить большие штрафы и обязать IT-гигантов следовать российскому законодательству.

«Если это не будет услышано, принять другие жёсткие меры, у нас инструментарий достаточный, в том числе и ответные жёсткие меры», — сказала Матвиенко.

Постоянная комиссия по правам человека в информационной сфере Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России, комментируя удаление каналов RT, назвала произошедшее актом цензуры.

«Подобные действия по отношению к RT DE, который в сегменте немецкоязычного YouTube-cообщества занимает лидирующую позицию и входит в пятёрку самых посещаемых ресурсов, трудно оценить иначе как акт цензуры в отношении российских СМИ», — заявили в СПЧ.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян отметила, что, перед тем, как удалить каналы, немецкая пресса несколько месяцев «публиковала пугалки» о том, что RT на немецком стал слишком влиятельным.

«Действительно, мы, по их собственным подсчётам, на четвёртом месте по влиянию. В Германии мы обходили даже таких гигантов, как их собственное немецкоязычное Deutsche Welle. Чего, конечно, никто не ожидал, мы и сами не думали, что так быстро это получится сделать, добиться такой аудитории и такого успеха», — отметила Симоньян.

Она напомнила, что немецкая сторона активно препятствовала работе RT в стране, в частности, не давала лицензию, и запрещала банкам работать с каналом.

«Когда всё это не помогло, они просто под совершенно надуманным предлогом удалили нас из YouTube. Это была ожидаемая история, потому что в свободу слова в этих замечательных странах ни один нормальный человек давно уже не верит. Вопрос остаётся — как ответит Россия. Мы очень этого ждём», — заключила она.

«Будем вещать, что бы они с нами ни делали»: Симоньян об удалении немецких YouTube-каналов RT

Также Симоньян пояснила, «к чему на нашем канале RT DE придрался ютюб».

«Из тысяч видео с февраля 2021 года они наскребли ЧЕТЫРЕ», — написала она в Telegram-канале.

Как отметила Симоньян, в эти пункты входят: комментарий известного молекулярного биолога и бывшего главы Института иммунологии в Боннском университете Беды Стадлера, который требует «более рациональной борьбы с коронавирусом»; интервью эпидемиолога Фридриха Пюрнера, который критикует использование масок в том виде, в котором их использует большинство населения (при этом он активно поддерживает массовую вакцинацию); материал о том, что известный греческий бизнесмен-фармацевт не будет вакцинироваться, так как боится за свою ДНК, а также информация о том, как в стране ведутся дебаты по вакцинам; и пересказ заседания комитета, критикующего меры правительства Германии по противодействию COVID-19.

Между тем в ближайшее время состоится встреча комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России с представителями Google, сообщил глава комиссии Василий Пискарёв.

«Вчера в нарушение всех правовых норм был удалён без права восстановления YouTube-аккаунт RT в Германии. Новые правила хостинга относительно критики выборов также вызывают много вопросов: почему нельзя подвергать сомнению только результаты в США и Германии? А Россия, Беларусь, все остальные страны? Или исключение делается только для «избранных»? Это двойные стандарты. Надеюсь, что компания даст ответы на все эти вопросы», — говорится в его заявлении.

Наряду с этим российские дипломаты призвали ЮНЕСКО немедленно отреагировать «на вопиющее проявление цензуры и подавление свободы выражения мнений» в связи с удалением видеохостингом YouTube каналов RT.

«Цель тех, кто стоит за демаршем YouTube, ясна — ограничить доступ к информации. Мы считаем, что немецкоязычная аудитория имеет #ПравоЗнать», — указали в постпредстве РФ при ЮНЕСКО.

Добавляется, что данный вопрос может быть поднят на сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО, которая будет проходить 6-20 октября.

🔊 We urge @UNESCO to immediately respond to the flagrant censorship and suppression of freedom of expression following the deletion of "RT DE" and "Der Fehlende Part" accounts. pic.twitter.com/dzhIPbo3Yj — RussianMissionUNESCO (@unesco_russia) September 29, 2021

Напомним, что 28 сентября видеохостинг YouTube удалил без возможности восстановления два немецкоязычных канала RT — RT DE и Der Fehlende Part (DFP). По мнению Google, заблокированные каналы RT якобы нарушили «чёткие правила» YouTube-сообщества.

Руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова в ходе стрима «Летучка» оценила произошедшее: «Нужно понимать, в какой токсичной атмосфере мы живём. Постоянно создаётся такой фон, как будто мы злостные нарушители, продвигаем какие-то теории заговора. Это, конечно, не так».

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После удаления каналов Роскомнадзор направил в Google письмо, в котором потребовал «в максимально короткие сроки» снять все ограничения. В ведомстве подчеркнули, что действия IT-компании рассматриваются как акт цензуры в отношении российских СМИ и нарушение ключевых принципов свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней.

«В случае неисполнения владельцем ресурса предупреждения Роскомнадзора законодательством предусмотрены меры полного или частичного ограничения доступа», — говорится в письме.

В свою очередь, в Министерстве иностранных дел России назвали блокировку немецкоязычных проектов RT «актом беспрецедентной информационной агрессии» со стороны YouTube, совершённым «при очевидном потворстве (если не по настоянию) германской стороны». Российские дипломаты назвали уместным принятие ответных симметричных мер в отношении немецких СМИ в России.

Между тем в Берлине отреклись от связи с блокировкой каналов RT.

«Для федерального правительства свобода прессы является высшей ценностью, и мы защищаем её как в стране, так и за её пределами... Федеральное правительство или представители федерального правительства не имеют ничего общего с этим решением», — заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

В ОБСЕ, комментируя действия видеохостинга YouTube, подчеркнули необходимость обоснованно указывать причины удаления каналов с платформы, передаёт ТАСС.

«Представитель ОБСЕ по свободе СМИ хочет подчеркнуть важность того, чтобы все вовлечённые стороны учитывали свободу выражения мнений, свободу СМИ и доступа к информации при принятии решения об удалении аккаунта с какого-либо канала, а также прозрачно указывать причины принятия такого решения», — заявили в Бюро представителя ОБСЕ по СМИ.

«RT DE предоставляет немцам шанс увидеть другую сторону»

Бывший замглавы Парламентской ассамблеи ОБСЕ Вилли Виммер считает, что блокировка немецкоязычных каналов RT навевает мысли о худших временах в истории Германии. По его словам, граждане ФРГ должны быть заинтересованы, чтобы «RT вносил ещё больший вклад в германское и европейское медийное многообразие».

«Если RT пользуется в Германии таким успехом, то это говорит в пользу RT. Это высококачественная журналистика, которая не искажает слова, представляет картину мнений, что во времена холодной войны входило в задачу западной прессы в отношении Советского Союза. Тем самым всё медийное пространство подвергается цензуре и манипуляциям, которые мне напоминают худшие времена Германии. И в наших отношениях такого не должно быть, если мы заинтересованы в мире», — пояснил он.

Виммер подчеркнул, что RT является составной частью европейской свободы прессы.

«И мы, как граждане, имеем право быть информированными и получать доступ к высококачественной журналистике вне зависимости от её происхождения», — заявил экс-замглавы Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Вилли Виммер — об удалении видеохостингом YouTube каналов RT

В свою очередь, публицист, бывший депутат бундестага от СДПГ Альбрехт Мюллер охарактеризовал данный эпизод как цензуру и агрессию против СМИ, которое является «голосом критики».

«Так что мы в Германии должны быть рады тому, что этот голос критики существует. Если его выключают, то он подвергается цензуре, — заметил он. — Хоть это дело рук американской стороны, ведь YouTube родом оттуда, но это определённо согласовано с германскими ведомствами».

Он отметил, что аккаунты RT DE были хорошо приняты немецкой аудиторией, что задело «тех, кто задаёт мнение большинства»: «Именно поэтому они прибегают к таким способам, как цензура».

По мнению Мюллера, давление на RT в Германии лишь будет усиливаться.