С посадками в Киргизии и Таджикистане: самолёты Минобороны эвакуировали из Кабула граждан России и ряда других стран

Четыре военно-транспортных самолёта Минобороны РФ эвакуировали из столицы Афганистана группу россиян, а также граждан Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Российская авиация совершила посадки в Киргизии и Таджикистане, чтобы доставить эвакуированных граждан в их родные страны. На каждом из участвовавших в операции самолётов находились бригады военных медиков с необходимым оборудованием и медикаментами, также был сформирован запас воды, одеял и питания.

Четыре самолета Минобороны России вылетели из Кабула с гражданами России, стран ОДКБ, Узбекистана и Украины на борту.

«Четыре самолета военно-транспортной авиации Минобороны России, приняв на борт граждан Российской Федерации, государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана), Узбекистана и Украины, взлетели из аэродрома г. Кабула», — говорится в сообщении Минобороны.

В частности, два самолёта доставили в Киргизию граждан этой страны. Самолёт военно-транспортной авиации РФ также совершил посадку на аэродроме города Гиссар в Таджикистане, куда доставил эвакуированных граждан республики.

Утром 25 августа стало известно, что военно-транспортная авиация РФ в соответствии с поручением Владимира Путина эвакуирует из Афганистана более 500 человек. В их число вошли как россияне, так и граждане стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также Украины.

В оборонном ведомстве рассказали, что для проведения эвакуации была создана авиационная группировка из четырёх самолётов военно-транспортной авиации. На каждом борту для оказания медицинской помощи и поддержки эвакуированным находились бригады военных медиков с необходимым оборудованием и медикаментами.

Кроме того, во всех российских военных самолётах был сформирован достаточный запас питьевой воды, одеял и рационов питания.

Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов также рассказал, что более 360 афганцев с российским гражданством покинули Афганистан на самолётах, направленных Минобороны РФ.

«Больше 360 — это афганцы с российским паспортом. Они являются при этом полноценными гражданами России. Пусть у них и наше гражданство второе», — сказал Жирнов в эфире «Россия-1».

По его словам, тем же рейсом вылетела небольшая группа дипломатов стран ОДКБ. Российские самолёты обеспечат им посадку в их родных странах, отметил дипломат.

Напомним, что 16 августа представители движения «Талибан» после захвата почти всей территории Афганистана объявили об окончании войны. Из страны бежал президент Ашраф Гани. Позднее он заявил, что находится в ОАЭ и планирует в будущем вернуться в Афганистан.

В первые дни после прихода к власти талибов большой резонанс вызвали кадры из аэропорта Кабула. На появившихся в сети роликах было видно, как десятки людей забираются на шасси и фюзеляж американского самолёта, который в момент съёмки находился в процессе взлёта.

Впоследствии американские ВВС сообщили, что в отсеке шасси самолёта C17, который окружили сотни людей на взлётной полосе в кабульском аэропорту, нашли человеческие останки. Обнаружить их удалось после прибытия борта на авиабазу Аль-Удейд в Катаре.

Позднее съёмочная группа RT посетила аэропорт в Кабуле. Корреспондент RT Мурад Газдиев рассказал, что на объекте сохраняется напряжённая обстановка.

По его словам, весь аэропорт засыпан гильзами и фрагментами светошумовых гранат, а территория взлётной полосы повсеместно огорожена колючей проволокой. По словам корреспондента RT, на территории аэропорта «не проходит и десяти минут без выстрелов».

«То на территории аэропорта американцы шугают местных у забора, то у главного въезда, где дежурит уже «Талибан»* и отпугивает желающих смыться», — рассказал Газдиев.

Кроме того, помимо гильз и фрагментов гранат повсюду разбросана одежда. «Колючая проволока местами, как ёлка, обвешана клочками одежды — напоминание о страшных давках в первые дни эвакуации», — отметил корреспондент RT.

По словам Газдиева, «одобренных» к эвакуации афганцев солдаты НАТО выстраивают квадратами прямо под солнцем.

«Всех заставляют сидеть под летним афганским солнышком: женщин, детей… часами в ожидании своей эвакуации, как передают американские СМИ», — рассказал корреспондент RT.

Ранее новые власти Афганистана объявили о том, что эвакуацию из страны можно осуществить только до 31 августа. Постпред России при ЕС Владимир Чижов высказал мнение, что завершить эвакуацию в заявленный срок будет довольно сложно ввиду обстановки, которая сложилась в аэропорту Кабула.

«С одной стороны, американцы обращаются к талибам, говорят: «Обеспечьте людям безопасный проход на территорию аэропорта». А когда идёт толпа, они сами же начинают стрелять вроде бы как в воздух, отпугивая этих людей от территории аэропорта. Так что хаос — это слово, которое лучше всего характеризует нынешнюю ситуацию», — рассказал дипломат в эфире канала «Россия 24».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003