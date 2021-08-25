Два российских самолёта доставили на родину эвакуированных из Кабула граждан Киргизии
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- РИА Новости
Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.
«Два самолёта военно-транспортной авиации Минобороны России совершили посадку на аэродроме города Кант Киргизской Республики, куда доставили граждан республики, эвакуированных из Исламской Республики Афганистан», — сказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что самолёт Минобороны России доставил в таджикский город Гиссар граждан Таджикистана, эвакуированных из Афганистана.
25 августа четыре российских военных самолёта забрали в Кабуле россиян, граждан Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Украины.