Два российских самолёта доставили на родину эвакуированных из Кабула граждан Киргизии

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Два самолёта Минобороны России доставили в киргизский город Кант граждан Киргизии, эвакуированных из Афганистана.
Два российских самолёта доставили на родину эвакуированных из Кабула граждан Киргизии
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве. 

«Два самолёта военно-транспортной авиации Минобороны России совершили посадку на аэродроме города Кант Киргизской Республики, куда доставили граждан республики, эвакуированных из Исламской Республики Афганистан», — сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что самолёт Минобороны России доставил в таджикский город Гиссар граждан Таджикистана, эвакуированных из Афганистана.

25 августа четыре российских военных самолёта забрали в Кабуле россиян, граждан Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Украины.

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