«Лучшее, чем я могу помочь»: губернатор Нью-Йорка Куомо объявил об отставке на фоне обвинений в домогательствах

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил о своей отставке. Чиновник сообщил об этом решении на фоне скандала: ряд женщин из числа подчинённых обвинили его в домогательствах. Сам губернатор заявил, что не согласен с выдвинутыми против него обвинениями, и назвал их политически мотивированными. На фоне ситуации вокруг Куомо глава Белого дома Джо Байден высказался в пользу того, что губернатор штата Нью-Йорк покинул свой пост.

Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил об уходе в отставку на фоне обвинений в домогательствах. Выступление Куомо транслировал ряд американских телеканалов.

В своей речи он заявил, что подготовленный прокуратурой штата доклад, в котором содержится информация о его неподобающем поведении, содержит много неточностей. Вместе с тем Куомо заявил, что «лучшее, чем он может помочь» с учётом сложившихся обстоятельств это оставить пост.

Он добавил, что решение об отставке вступит в силу через две недели. С этого момента вплоть до выборов следующего главы штата руководить им будет Кэти Хокул, которая до сегодняшнего дня занимала пост замгубернатора.

Она станет первой в истории женщиной на посту губернатора Нью-Йорка. Срок полномочий Куомо истекает в декабре 2022 года. До этого во времени штатом будет руководить Хокул.

Вместе с тем Куомо принёс извинения всем женщинам, которые могли пострадать от его действий, отметив при этом, что не считает, что оскорбил или поставил кого-либо в неловкое положение.

«В моём понимании я никогда ни с кем не пересекал черту дозволенного, однако я не отдавал себе отчёт в том, как сильно эта черта сместилась», — приводит слова экс-губернатора Нью-Йорка ТАСС. Куомо подчеркнул, что считает выдвинутые против него обвинения политически мотивированными.

3 августа генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс заявила, что по итогам расследования было установлено, что Куомо подвергал сексуальным домогательствам своих подчинённых женского пола. Эта информация содержалась в 165-страничном расследовании, в котором упоминались показания 11 женщин, обвинивших Куомо в домогательствах.

Ещё до этого, в феврале 2021 года, ряд СМИ опубликовали информацию о якобы имевших место домогательствах со стороны Куомо. В частности, газета The New York Times привела высказывания подчинённых губернатора Нью-Йорка, в которых те утверждали, что чиновник расспрашивал их об интимной жизни и делал намёки, которые собеседницы воспринимали как попытку вступить в интимную связь.

Вместе с тем предполагаемая жертва Куомо рассказала, что рассказал о случившемся руководителю аппарата губернатора, после чего её перевели на другую работу. После этого она не стала настаивать на проведении расследования в отношении Куомо, поскольку была довольна новой работой.

Сам чиновник на момент выступления генпрокурора заявил, что не намерен уходить в отставку и отвергает обвинения в свой адрес.

Впоследствии заксобрание штата Нью-Йорк заявило, что готовит процедуру импичмента Куомо. В заявлении говорилось, что процедура «безотлагательно» начнётся после сбора необходимой информации со стороны прокуратуры.

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Кроме того, сенаторы-демократы Чак Шумер и Кирстен Джиллибранд, которые представляют в верхней палате конгресса США штат Нью-Йорк, призвали губернатора штата уйти в отставку.

На фоне публикации этих сведений президент США Джо Байден заявил, что Куомо должен уйти в отставку.

«Я думаю, он должен подать в отставку», — приводит ТАСС ответ Байдена на соответствующий вопрос.

Комментируя возможность старта процедуры импичмента против Куомо, Байден отметил, что власти штата могут принять соответствующее решение. Вместе с тем президент сказал, что не знает этого наверняка и добавил, что не разговаривал в этот день с Куомо.

Уже после отставки Куомо Байдену вновь задали вопрос по этому поводу. Глава Белого дома ответил, что «уважает решение губернатора».

Президент США Джо Байден

Reuters

© Evelyn Hockstein

Также стало известно, что против Куомо могут быть выдвинуты обвинения в уголовном нарушении. Поводом для этого стало заявления, поступившее от одной из предполагаемых жертв экс-губернатора Нью-Йорка. Речь идёт об одной из 11 женщин, выступивших с обвинениями против Куомо.

Она выступила с интервью на канале CBS, в котором заявила, что чиновник домогался до неё в 2019 и 2020 годах. В одном из случаев, рассказала женщина, Куомо «залез по её блузку».

Помощница Куомо Мелисса Дероза на фоне скандала подала в отставку. В своём заявлении на этот счёт она выразила благодарность за возможность работать на благо штата в течение 10 лет, отметив при этом, что последние два года стали для неё «тяжёлыми в эмоциональном и психологическом плане».

Американские СМИ предположили, что вслед за ней об отставке могут сообщить и другие представители администрации штата Нью-Йорк.