Губернатор Нью-Йорка призвал пускать в бары и рестораны только привитых

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Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо призвал частный бизнес, включая бары и рестораны, обслуживать только вакцинированных от коронавируса клиентов.
Губернатор Нью-Йорка призвал пускать в бары и рестораны только привитых
  • Reuters

«Я прошу их, предлагаю им — переходите к допуску только вакцинированных. Думаю, что это в ваших интересах», — приводит его слова на пресс-конференции CNBC.

Он отметил, что такой принцип уже действует, например, в Радио-сити-мьюзик-холле и все билеты туда распроданы.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что с начала августа в бары, рестораны, ТЦ, поезда, междугородние автобусы, самолёты и так далее будут пускать только привитых от коронавируса или тех, у кого будет отрицательный тест на COVID-19, а также тех, кто подтвердит факт выздоровления после болезни.

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