Сенаторы от Нью-Йорка призвали его губернатора уйти в отставку
- Reuters
«Губернатору Куомо следует уйти в отставку», — цитирует ТАСС совместное заявление сенаторов-демократов Чака Шумера и Кирстен Джиллибранд.
Ранее несколько женщин обвинили Куомо в сексуальных домогательствах.
По мнению Шумера и Джиллибранд данные обвинения являются достоверными.
7 февраля сообщалось, что представители Республиканской партии американского штата Вайоминг проголосовали за вынесение порицания члену палаты представителей США Лиз Чейни.