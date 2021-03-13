Сенаторы от Нью-Йорка призвали его губернатора уйти в отставку

Сенаторы-демократы Чак Шумер и Кирстен Джиллибранд, которые представляют в верхней палате Конгресса США штат Нью-Йорк, призвали губернатора штата Эндрю Куомо уйти в отставку.

Reuters

«Губернатору Куомо следует уйти в отставку», — цитирует ТАСС совместное заявление сенаторов-демократов Чака Шумера и Кирстен Джиллибранд. Ранее несколько женщин обвинили Куомо в сексуальных домогательствах. По мнению Шумера и Джиллибранд данные обвинения являются достоверными. 7 февраля сообщалось, что представители Республиканской партии американского штата Вайоминг проголосовали за вынесение порицания члену палаты представителей США Лиз Чейни.