Сенаторы от Нью-Йорка призвали его губернатора уйти в отставку

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Сенаторы-демократы Чак Шумер и Кирстен Джиллибранд, которые представляют в верхней палате Конгресса США штат Нью-Йорк, призвали губернатора штата Эндрю Куомо уйти в отставку.
Сенаторы от Нью-Йорка призвали его губернатора уйти в отставку
  • Reuters

«Губернатору Куомо следует уйти в отставку», — цитирует ТАСС совместное заявление сенаторов-демократов Чака Шумера и Кирстен Джиллибранд.

Ранее несколько женщин обвинили Куомо в сексуальных домогательствах.

По мнению Шумера и Джиллибранд данные обвинения являются достоверными.

7 февраля сообщалось, что представители Республиканской партии американского штата Вайоминг проголосовали за вынесение порицания члену палаты представителей США Лиз Чейни.

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