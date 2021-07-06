В Нью-Йорке ввели режим ЧС из-за всплеска преступлений с использованием оружия
- Reuters
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Об этом он сообщил в своём аккаунте в Twitter.
«Сегодня я издаю указ об объявлении чрезвычайной ситуации в связи с насилием с использованием огнестрельного оружия. Насилие с применением огнестрельного оружия — это кризис общественного здравоохранения, и мы должны относиться к нему как к кризису», — написал он.
По мнению Куомо, данная мера позволит обратить внимание общественности на проблему роста преступности и направить на разрешение ситуации все ресурсы.