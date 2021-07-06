В Нью-Йорке ввели режим ЧС из-за всплеска преступлений с использованием оружия

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Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо ввёл режим чрезвычайной ситуации в связи с резким увеличением количества преступлений с использованием огнестрельного оружия.
В Нью-Йорке ввели режим ЧС из-за всплеска преступлений с использованием оружия
  • Reuters
  • © Mike Segar

Об этом он сообщил в своём аккаунте в Twitter.

«Сегодня я издаю указ об объявлении чрезвычайной ситуации в связи с насилием с использованием огнестрельного оружия. Насилие с применением огнестрельного оружия — это кризис общественного здравоохранения, и мы должны относиться к нему как к кризису», — написал он.

По мнению Куомо, данная мера позволит обратить внимание общественности на проблему роста преступности и направить на разрешение ситуации все ресурсы.

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