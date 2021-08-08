«Иран сделал выводы»: как Запад настаивает на причастности Тегерана к атаке на танкер в Аравийском море

Тегеран не имеет отношения к нападению на танкер Mercer Street в Аравийском море. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде. По его словам, все обвинения, которые страны G7 выдвигают в адрес республики, безосновательны. Дипломата поддержал и представитель вооружённых сил республики Абульфазл Шекарчи, назвав нынешние претензии в адрес Ирана «психологической атакой». Он также подверг критике заявление Центрального командования ВС США о том, что американские эксперты установили происхождение беспилотников, которыми было атаковано судно, как иранское. Эксперты считают, что обвинения западных стран направлены в первую очередь на то, чтобы ослабить и дискредитировать Тегеран на фоне застопорившихся переговоров по иранской сделке.

Иран отвергает и решительно осуждает все обвинения представителей стран G7 и Евросоюза в атаке на японский танкер Mercer Street, который шёл под флагом Либерии, в Аравийском море. Об этом заявил официальный представитель МИД страны Саид Хатибзаде.

По его словам, Тегеран привержен обеспечению безопасности стратегических водных путей Персидского залива и Ормузского пролива, считает это компонентом своей стратегии безопасности и по-прежнему готов к сотрудничеству с другими странами региона в целях создания и обеспечения в нём стабильной коллективной системы безопасности. Вместе с тем, как отметил Хатибзаде, Иран также «без колебаний будет защищать свои суверенные права в данном районе».

В своём заявление иранский дипломат также акцентировал внимание на том, что атака на танкер совпала по времени с подготовкой к инаугурации нового президента Ирана.

«Примечательно, что данный сценарий был разыгран всего за несколько дней до инаугурации нового президента Исламской Республики Иран, являющейся проявлением демократической передачи власти в стране», — сказал официальный представитель МИД.

Флаги стран — участниц G7

AFP

© Damien MEYER

Напомним, 6 августа страны «Большой семёрки» (США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада) совместно с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем осудили Тегеран за нападение на танкер. Как отмечалось в совместном заявлении, «все имеющиеся свидетельства ясно указывают на Иран». В связи с этим от Исламской Республики потребовали «прекратить все действия, несовместимые с резолюциями Совета Безопасности ООН».

«Действия Ирана, наряду с его поддержкой марионеточных сил и негосударственных вооружённых группировок, угрожают международному миру и безопасности», — подчёркивалось в заявлении.

Между тем о несостоятельности доказательств, которыми якобы располагают страны «семёрки» во главе с США, заявил представитель Вооружённых сил Ирана бригадный генерал Абульфазл Шекарчи.

«Американцы говорят, что извлекли из воды части иранских беспилотников... но какая лаборатория установила, что эти улики иранского происхождения?» — сказал представитель ВС.

Он также отметил, что подобные действия вполне в духе американцев — «состряпать истории и использовать их для обвинений Ирана… и давления на него», тем более что «создать фейковые свидетельства не так уж и трудно». По словам Шекарчи, все «недавние россказни врагов Ирана — это психологическая атака».

Отметим, что о проведённой экспертизе найденных на Mercer Street обломков беспилотников 6 августа заявил официальный представитель Центрального командования Вооружённых сил США (CENTCOM) капитан Билл Урбан. По его словам, фрагменты беспилотника экипаж танкера передал взрывотехникам американского авианосца «Рональд Рейган» (USS Ronald Reagan), который прибыл на помощь химовозу после того, как с Центральным командованием ВМС США (NAVCENT) связались представители Морской торговой организации Соединённого Королевства (UKMTO). По данным американских специалистов, Mercer Street, следовавший из Дар-эс-Салама (Танзания) в аравийский порт Эль-Фуджайра, был атакован трижды: два раза 29 июля и один раз на следующий день, что повлекло за собой гибель двух членов экипажа: гражданина Румынии и гражданина Великобритании.

Последствия атаки на танкер Mercer Street

AFP

Согласно анализу фрагментов, атаковавшие танкер БПЛА были из серии «камикадзе», на них остались следы взрывчатого вещества на основе гексогена. Также специалисты восстановили из обломков некоторые части беспилотников, и они «оказались почти идентичны ранее собранным образцам иранских ударных БПЛА».

«Американские эксперты на основании этих доказательств сделали вывод, что беспилотник был произведён в Иране», — говорится в сообщении Билла Урбана.

С выводами представителя CENTCOM согласились эксперты из Великобритании и Израиля.

«Инспирировано США»

Эксперты сходятся во мнении, что давление на Иран, вероятнее всего, связано с застопорившимися переговорами по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

«Сейчас обсуждается новый формат иранской сделки именно в нужном американской стороне виде. В то же время Иран не спешит соглашаться на условия США, поскольку заручился поддержкой остальных участников первоначального варианта иранской ядерной сделки, которых она устраивала», — пояснил RT политолог Александр Асафов.

Подобными претензиями США и их союзники пытаются ослабить позиции Тегерана и выставить его в невыгодном свете, считает политолог.

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«Иран подталкивают к тому, чтобы он согласился на условия США без рассуждений и изменений. И Вашингтон, чтобы ослабить позиции Тегерана, поддерживает разного рода обвинения в его адрес. При этом американские претензии в основном не связаны с ядерной сферой, поскольку МАГАТЭ доказало, что с тегеранской стороны условия договора в 2018 году нарушены не были», — добавил политолог.

В свою очередь, старший научный сотрудник отдела Центра международной безопасности ИМЭМО и отдела Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сотников полагает, что своими категоричными заявлениями представители западных стран готовятся переложить ответственность на Иран за возможный срыв переговоров и разжигают антииранские настроения.

«Чтобы в случае необходимости у них был аргумент для введения новых санкций против Тегерана», — пояснил эксперт в комментарии RT.

Напомним, с апреля 2021 года в Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД. В них принимают участие делегации США, Ирана, России, Великобритании, ФРГ, Франции и Китая. Все эти страны заключили СВПД ещё в июле 2015 года. Согласно договору, Тегеран брал на себя обязательство ограничить свою ядерную программу в обмен на снятие санкций.

Однако в мае 2018 года США в одностороннем порядке вышли из сделки и ввели против Исламской Республики новые рестрикции, заявив, что Иран якобы не выполняет свои обязательства. В ответ Тегеран в 2019 году прекратил соблюдать ряд условий ядерной сделки, в частности тех, что касались обогащения урана.

Новый американский лидер Джо Байден пообещал вернуть Вашингтон в сделку. Однако при этом в Вашингтоне подчеркнули, что торопиться со снятием санкций с Тегерана не будут.

Сами себе не враги

Вместе с тем аналитики уверены, что атака на японский танкер была явно не в интересах Ирана. По словам старшего научного сотрудника Центра Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирины Фёдоровой, причастность Тегерана к инциденту с судном маловероятна.

«В данном случае Ирану было невыгодно атаковать японский танкер. Ему сейчас не нужно обострение отношений ни в Персидском заливе, ни в Аравийском море. Ведь любой подобный эпизод грозит Тегерану новыми санкциями, которые ещё больше осложнят и без того тяжёлое экономическое положение в стране. В связи с этим в любой провокации Тегеран не заинтересован, так как понимает, что это вызовет резкий ответ международного сообщества», — пояснила Фёдорова в комментарии RT.

С такой точкой зрения согласен и профессор кафедры востоковедения МГИМО Сергей Дружиловский.

«Вряд ли в данном случае можно говорить о вине Ирана. Нужно учитывать, что в регионе Персидского залива накоплено множество оружия и подобные инциденты здесь будут происходить и дальше», — отметил он в беседе с RT.

Эксперты также сходятся во мнении, что постоянное давление на Иран не способствует стабильности в столь взрывоопасном регионе, как Персидский залив.

«Учитывая, что страны региона периодически конфликтуют между собой, любой инцидент подобного рода может спровоцировать необдуманные действия внешних игроков», — пояснил Владимир Сотников.

Вместе с тем, считает Александр Асафов, Тегеран вряд ли пойдёт на поводу у США и их союзников, так как у него есть примеры государств, которые выстояли, несмотря на массированное давление со стороны Запада.

«Иран в этом смысле сделал выводы из опыта КНДР и Сирии, лидеры которых сохранили свои позиции, несмотря на американское давление. Если Тегеран будет продолжать свой курс, невзирая ни на какие угрозы и давление, тогда шансы сохранить свой независимый статус у него будут выше. Уверен, Иран пойдёт именно по этому пути», — резюмировал политолог.