«Различия и есть причина встречи»: в США рассказали об ожиданиях от саммита Путина и Байдена

В Белом доме заявили, что рассматривают предстоящую встречу Владимира Путина с президентом США Джо Байденом «как жизненно необходимую часть защиты американских интересов и ценностей». Как отметил советник президента США Джейк Салливан, прямой разговор Байдена с Путиным — это «самый эффективный способ понять намерения и планы России». Эксперты отмечают, что заявление Белого дома не указывает на отсутствие общих интересов у Москвы и Вашингтона. По мнению аналитиков, оба лидера намерены найти поле для формирования сотрудничества.

США рассматривают предстоящую встречу Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена как способ защитить американские интересы, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы рассматриваем встречу с российским президентом не как поощрение, а как жизненно необходимую часть защиты американских интересов и ценностей. Джо Байден встречается с Владимиром Путиным не вопреки различиям между нашими странами. Эти различия и есть причина этой встречи», — сказал Салливан во время брифинга для прессы.

По его словам, замены прямого контакта между лидерами быть не может, особенно в случае сложных отношений. Как высказался Салливан, прямой разговор Байдена с Путиным — это «самый эффективный способ понять намерения и планы России».

Напомним, что Путин и Байден договорились провести встречу в Женеве 16 июня. Ранее в Кремле сообщили, что лидеры намерены обсудить вопросы стратегической стабильности, развития двусторонних связей, борьбу с пандемией коронавируса и региональные конфликты.

Эксперты придерживаются мнения, что заявление Салливана не означает, что все американские интересы противоречат российским. Такую точку зрения, в частности, высказал доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин.

«Вопрос в том, на каких сюжетах будут делать акценты лидеры, когда будут встречаться друг с другом. Оба лидера настроены на то, чтобы обозначить поле там, где может сформироваться какая-то форма сотрудничества. Очевидно, что эта встреча будет иметь характер обозначения будущего формата отношений», — сказал эксперт в беседе с RT.

По его словам, от предстоящей встречи «прорывов ожидать не стоит, но и прорывов в ухудшении отношений — тоже». Ярыгин полагает, что заявление Салливана следует рассматривать как часть внутриполитической повестки.

«Потому что с приближением встречи, очевидно, на президента будет оказываться давление, его будут критиковать за сам факт такой встречи. Его уже критикуют, и чем ближе встреча, тем сильнее будет эта критика звучать», — сказал эксперт.

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин также полагает, что курс Вашингтона по отношению к Москве подразумевает наличие общих интересов.

Также на russian.rt.com В аэропорту Женевы рассказали о подготовке к прибытию Путина и Байдена

«Официальный курс США в отношении России состоит из двух элементов: первый — это формирование политики сдерживания, второй — это возможность сотрудничества с Россией в сферах, которые представляют интерес для США. Понятно, что диалог нужен. Понимание (что Россия — глобальный игрок. — RT) есть, Байден ответственно относится к контролю над вооружениями», — сказал Блохин в беседе с корреспондентом RT.

Владимир Путин ранее заявил, что не ожидает, что встреча приведёт к прорыву в отношениях Москвы и Вашингтона. Вместе с тем он отметил, что у двух стран есть общие интересы.

«Я не жду каких-то прорывов по результатам этой встречи. Но думаю, что (вы правы абсолютно) у нас, несмотря на противоречия, а они, эти противоречия, созданы не российской стороной, хотел бы это отметить, всё-таки у нас есть совпадающие интересы», — заявил Путин в ходе Петербургского международного экономического форума.

Разговор Байдена и Зеленского

Салливан также сообщил, что глава Белого дома поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам советника Байдена, этот разговор планировалось провести до поездки американского лидера в Европу.

Также по теме «Только ухудшает к себе отношение»: почему Зеленский потребовал ускорить принятие Украины в НАТО Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос о членстве страны в НАТО нужно решать «незамедлительно». Он мотивировал это...

Отметим, что, кроме встречи с Путиным, Байден также намерен посетить саммиты НАТО и США — ЕС.

По словам Салливана, в разговоре Байден выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. Американский президент также заявил, что ожидает визита Зеленского в США по возвращении американского лидера из Европы.

Комментируя приглашение Байдена в адрес Зеленского, Константин Блохин отметил, что американскому президенту в своей работе будет трудно «отмежеваться» от Украины.

«Байден и Украина неразрывно связаны: бизнес-интересы, геополитические проекты. Хотел он того или нет — всё равно Байдену пришлось бы реагировать. Для Зеленского это, конечно, будет иметь ритуальное значение — что он рукопожатный», — отметил Блохин.

Эксперт предположил, что приглашение от Байдена может оказаться для Зеленского «самой высокой оценкой его деятельности».