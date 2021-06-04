Греф поделился ожиданиями от предстоящей встречи Путина и Байдена в Женеве

Короткая ссылка
Глава Сбербанка Герман Греф поделился ожиданиями от предстоящей встречи президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена в Женеве.
Греф поделился ожиданиями от предстоящей встречи Путина и Байдена в Женеве
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru.

На полях Петербургского международного экономического форума Греф напомнил, что на саммит в Хельсинки в 2018 году, на котором Путин встречался с американским лидером Дональдом Трампом, также возлагали большие надежды.

«Я не могу сказать, что у меня высокие ожидания. Я боюсь обмануться. Мы очень сильно много ожидали от хельсинкской встречи — получилось наоборот. Поэтому лучше, может быть, пониже ожидания. Будет что-то хорошее — будем считать, что это бонус», — отметил Греф.

Переговоры Путина и Байдена запланированы на 16 июня в Женеве.

Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что Москва не строит иллюзий относительно итогов встречи президентов России и США, однако сам факт разговора двух лидеров важен. По его словам, Путин и Байден обменяются мнениями относительно угроз, которые каждая из сторон видит в региональном и глобальном контексте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить