Лавров заявил, что у России нет иллюзий по встрече Путина и Байдена

Москва не строит иллюзий относительно итогов встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, однако сам факт разговора двух лидеров важен, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференцию по итогам заседания СМИД БРИКС.

«Мы не строим иллюзий и не пытаемся создавать впечатление, что будут какие-то прорывы, какие-то исторические, судьбоносные решения. Но сам факт разговора двух ведущих ядерных держав на уровне первых лиц, конечно же, это важно, это нужно всячески поддерживать», — подчеркнул Лавров.

По его словам, Путин и Байден обменяются мнениями относительно угроз, которые каждая из сторон видит в региональном и глобальном контексте.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что подготовка к саммиту США и России продолжается.

Российско-американский саммит пройдёт 16 июня в Женеве.

Лавров в интервью изданию «Аргументы и Факты» отметил, что Путин и Байден самостоятельно определят ключевые темы для обсуждения на саммите.