В Кремле рассказали о подготовке к саммиту с США

Подготовка к саммиту США и России продолжается, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Подготовка к саммиту продолжается. Естественно, никто не собирается «стерилизовать» повестку дня перед саммитом», — сказал Песков журналистам.

Он подчеркнул, что в Кремле считают важным, чтобы встреча состоялась.

Отвечая на вопрос, есть ли риск недооценки партнёра по переговорам, он отметил, что Москва занимается глубоким анализом всего спектра внешней политики Вашингтона.

Российско-американский саммит пройдёт 16 июня в Женеве. Планируется, что президенты двух стран Владимир Путин и Джо Байден обсудят перспективы развития двусторонних отношений, контроль над стратегическими вооружениями, ситуации на Украине и в Белоруссии.