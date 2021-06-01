В Кремле рассказали о подготовке к саммиту с США

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Подготовка к саммиту США и России продолжается, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле рассказали о подготовке к саммиту с США
  • Reuters

«Подготовка к саммиту продолжается. Естественно, никто не собирается «стерилизовать» повестку дня перед саммитом», — сказал Песков журналистам.

Он подчеркнул, что в Кремле считают важным, чтобы встреча состоялась.

Отвечая на вопрос, есть ли риск недооценки партнёра по переговорам, он отметил, что Москва занимается глубоким анализом всего спектра внешней политики Вашингтона.

Российско-американский саммит пройдёт 16 июня в Женеве. Планируется, что президенты двух стран Владимир Путин и Джо Байден обсудят перспективы развития двусторонних отношений, контроль над стратегическими вооружениями, ситуации на Украине и в Белоруссии.

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