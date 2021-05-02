«Кадровые шахматы»: что стоит за назначением вице-президента Харрис главой Национального космического совета США

Вице-президент Соединённых Штатов Камала Харрис возглавит Национальный космический совет США (NSC). Глава агентства NASA назвал её «идеальным кандидатом» для руководства политикой государства в той сфере, которая «становится всё более сложной, поскольку в космосе присутствуют и многие другие страны». По мнению экспертов, назначение Харрис свидетельствует о том, что Белый дом хотел бы выступить в качестве основного координатора космических программ. При этом, как полагают некоторые аналитики, новые обязанности вряд ли «добавят рейтинга» вице-президенту.

Вице-президент США Камала Харрис возглавит Национальный космический совет (National Space Council, NSC) Соединённых Штатов. Об этом сообщается на её странице в Twitter.

«Как я уже говорила ранее: в Америке, когда мы стремимся к Луне, то устанавливаем на ней свой флаг. Для меня большая честь возглавить Национальный космический совет США», — написала Харрис.

As I've said before: In America, when we shoot for the moon, we plant our flag on it. I am honored to lead our National Space Council. — Vice President Kamala Harris (@VP) May 1, 2021

Новый глава космического агентства NASA Билл Нельсон приветствовал назначение, подчеркнув, что Харрис — «идеальный кандидат для руководства космической политикой федерального правительства, которая становится всё более сложной, поскольку в космосе присутствуют и многие другие страны».

«Вице-президент Харрис будет координировать усилия нашей страны, чтобы Америка продолжала сохранять свои лидирующие позиции в космической сфере. Это волнующее время для нашей космической программы», — говорится в его заявлении, опубликованном на сайте NASA.

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Как сообщил представитель администрации, Харрис будет определять первостепенные задачи ведомства министерского уровня, которое координирует приоритеты в сфере национальной безопасности, гражданские исследования, а также растущий частный сектор космической отрасли. Издание Politico уточняет, что речь идёт о «поддержке непрерывного развития коммерческой космической деятельности, продвижении принципов мирного сосуществования и ответственного поведения в космосе и достижении целей мирных исследований», проводимых совместно с союзниками и партнёрами США.

Отмечается также, что Национальный космический совет уделяет внимание совершенствованию кибербезопасности в космических системах, поощрению регионального экономического развития, изменению климата и многообразию в рабочей среде.

Высокопоставленный советник Камалы Харрис сообщил, в свою очередь, Politico, что нынешняя администрация пересматривает «состав Совета и его процедуры, с тем чтобы он мог максимально эффективно поддерживать» политику новых властей.

«На данный момент никакие решения пока не принимались, но это никак не мешает работе», — сказал он.

В марте издание сообщило со ссылкой на Совет национальной безопасности США, что Байден решил обновить Национальный космический совет страны, с тем чтобы этот институт помог ему «в выработке национальной космической политики, стратегий, а также для согласования американской активности в космосе».

Заседание Национального космического совета США

© Wikimedia Commons

Стоит отметить, что ещё в конце января Ассоциации аэрокосмической промышленности и аэрокосмических штатов, а также Американское астронавтическое общество наряду с ещё 14 организациями обратились к властям США с призывом продолжить деятельность NSC.

Наследие Трампа

Напомним, деятельность Национального космического совета США была возобновлена с подачи Дональда Трампа в 2017 году. Структуру возглавил тогдашний вице-президент Майк Пенс, который призвал NASA вернуть астронавтов на Луну к 2024 году, что стало целью программы «Артемида».

Совет также занимался вопросами повышения кибербезопасности в космосе и принимал участие в создании Космических сил США. В декабре 2019 года на церемонии подписания оборонного бюджета Трамп официально заявил о формировании космических войск. Соответствующий меморандум был подписан ещё в феврале того же года. В нём отмечалось, что американской стороне необходимо «противостоять надвигающимся угрозам со стороны иностранных противников в космосе» для сохранения своего лидерства и опережения конкурентов. При это Трамп подчеркнул, что его администрация рассматривает космос как театр военных действий.

Аналогичный тезис появился позже и в национальной космической стратегии Соединённых Штатов, которую Белый дом опубликовал в декабре прошлого года, когда срок полномочий Трампа в качестве американского лидера уже подходил к концу. В этом документе подчёркивается, что из-за стремления «соперников бросить вызов интересам США и их союзников в космосе» эта область «стала зоной военных действий».

«Космическая сфера — приоритетная для Соединённых Штатов область с точки зрения разведывательной и военной деятельности», — говорится в стратегии.

Кроме того, космическое пространство Вашингтон рассматривает как полигон для ведения боевых действий и в «Оборонной космической стратегии» США, аннотацию к которой Пентагон обнародовал в июне 2020 года. Уточняется, что использование космоса Соединёнными Штатами и их союзниками должно быть подкреплено военной силой.

Необходимость таких мер Пентагон объясняет «стратегической угрозой» со стороны России и Китая, которые благодаря укреплению собственной боеспособности якобы «бросают вызов свободе действий» США в космосе.

Ракета Atlas V компании United Launch Alliance взлетает со станции ВВС на мысе Канаверал в штате Флорида

Reuters

© NASA / Joel Kowsky

В МИД РФ отвергли подобные обвинения, подчеркнув, что перед российскими вооружёнными силами «в отношении космоса поставлены сугубо оборонительные задачи». В то же время в ведомстве обратили внимание на то, что Вашингтон использует привычную для себя практику «обвинения других» как оправдание реализации своего «деструктивного курса, провоцирующего гонку вооружений в космическом пространстве и дестабилизирующего ситуацию в области международной безопасности».

«Останется важной структурой»

Как отметил профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев в беседе с RT, назначение Камалы Харрис на пост главы Национального космического совета — «это одно из проявлений тех кадровых шахмат, которые начались в Вашингтоне в последнее время по инициативе Джо Байдена».

«Харрис ничего не понимает в вопросах освоения космоса. Она в этой сфере глубоко некомпетентна и будет напрямую зависеть от советников. Такое назначение — скорее груз для вице-президента, чем своего рода поощрение», — считает Евстафьев.

Кроме того, по его мнению, это в очередной раз подтверждает верность предположения о том, что Байден сейчас стремится «навесить на Харрис множество сфер ответственности и проблемных вопросов, которые уж точно не добавят ей рейтинга».

«В то же время 46-й президент США активно убирает её из тех областей, где она могла бы составить нынешним вашингтонским кланам какую-то значимую конкуренцию. Например, из сферы экологии, где Байден сейчас наращивает свою активность. Харрис с приходом к власти претендовала на многое, но выяснилось, что Байден не собирается сдавать позиции, во всяком случае пока. И поэтому в её ведении оказываются профсоюзы — мягко говоря, не её конёк, теперь NSC, а ранее — также разрастающийся миграционный кризис», — пояснил аналитик.

Несколько иной позиции придерживается заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров. По его мнению, учитывая нынешнюю ситуацию внутри администрации, когда Байден «перекладывает на Харрис множество важных задач», её назначение на пост главы Национального космического совета может означать, что Белый дом хотел бы выступить «в качестве главного координатора космических программ».

«Не стоит забывать, что Харрис может стать президентом Соединённых Штатов, если Байден вдруг не сможет выполнять свои обязанности. И то, что руководить NSC будет именно она, говорит о значимости этой структуры для нынешней администрации США», — сказал эксперт в разговоре с RT.

Кроме того, Сидоров считает, что для самой Харрис новое назначение — ещё один шаг наверх по карьерной лестнице.

«Харрис, когда только стала вице-президентом, была мало чем известна, кроме деятельности в своём родном штате Калифорния и прокурорской работы. Сейчас же она набирает очки. Байден поручил ей решить вопрос с нелегалами, разобраться с проблемами вакцинации от коронавируса и профсоюзами. И вот она становится главой NSC», — рассуждает аналитик.

Астронавт возле Международной космической станции

Gettyimages.ru

При этом, с его точки зрения, команда Байдена, несмотря на тенденцию по обесцениванию наследия Трампа, всё-таки продолжит развивать некоторые инициированные им проекты.

«В частности, «Артемиду», поскольку она уже согласована и запущена, однако внести свои коррективы в её реализацию, они, конечно, могут. Не будет трогать Белый дом и Космическое командование, а также одноимённые силы. Сейчас главная задача для администрации Байдена — возглавить национальные усилия в космической сфере, чтобы держать руку на пульсе», — пояснил эксперт.

Дмитрий Евстафьев также полагает, что Байден продолжит развивать космическую отрасль вслед за Трампом.