«Ложь — это прагматичный выбор»: в России ответили на комментарии Госдепа о высказываниях Байдена о Путине

В России заявили, что США делают «прагматичный выбор» в пользу лжи. Таким образом вице-спикер Госдумы Ирина Яровая прокомментировала появившиеся в американских СМИ высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена о позиции Джо Байдена по отношению к России. По словам главы Госдепа, речь идёт о прагматичном подходе. Эксперты отмечают, что в свете недавних высказываний американской стороны по поводу российского президента Владимира Путина о прагматизме говорить не приходится. По мнению аналитиков, американские политики лишены такта и дипломатического этикета.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что США делают «прагматичный выбор» в пользу лжи. Так она прокомментировала появившиеся в СМИ высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена о подходе Вашингтона к выстраиванию отношений с Москвой.

«Прагматизм — хлипкая ширма их политического бандитизма, который является первопричиной насаждения лжи и агрессии в мире. И в этом суть информационного хамства и клеветы, которые используются американскими функционерами как орудие нападения с преступной и корыстной целью завладения ресурсами и разрушения благополучия других стран», — цитирует Яровую пресс-служба «Единой России».

Вице-спикер Госдумы отметила, что высказывания Блинкена подтверждают, что для США «ложь — это прагматичный выбор, так как в их понимании даёт наиболее желаемый результат».

Напомним, ранее в СМИ появились комментарии госсекретаря США Энтони Блинкена о словах американского президента Джо Байдена, который утвердительно ответил на провокационный вопрос журналиста, считает ли он российского лидера Владимира Путина «убийцей».

О 45-минутном интервью с Блинкеном, на котором прозвучали эти высказывания, рассказал обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус.

Отвечая на вопрос, как Байден может называть Путина «убийцей» и при этом стремиться к сотрудничеству, Блинкен рассказал о курсе Байдена, основанном якобы на принципе «реальной политики», пишет Игнатиус. Речь идёт о виде государственного курса под названием Realpolitik, при котором происходит отказ от идеологии при фокусе на практических соображениях.

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По словам госсекретаря, «президент очень хорошо понимает две вещи»: ему нужно «привлекать Россию к ответственности за любые безрассудные или враждебные действия, которые она предпринимает», но при этом он открыт к сотрудничеству «в сферах, представляющих взаимный интерес».

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, в свою очередь, полагает, что в действиях США «ни о каком политическом прагматизме речи не идёт».

«Пояснение Энтони Блинкена является довольно нелепым и смешным. Байден сказал то, что сказал. После этого не прозвучало никаких извинений, он не дезавуировал свои слова», — сказал эксперт в беседе с RT.

Как отметил политолог, заявление такого рода является беспрецедентным в политической практике. По словам Шаповалова, американские политики лишены такта и дипломатического этикета.

«Конечно, данное заявление не может быть объяснено никаким прагматизмом, это нечто обратное прагматизму, что можно охарактеризовать как политическое безумие американского президента и американской элиты», — пояснил эксперт.

Ранее Владимир Путин также прокомментировал заявление Байдена. Он отметил, что при оценке других людей, государств или народов человек «всегда как будто смотрится в зеркало».

«В детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». И это неслучайно, это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом психологический: мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. И, из этого исходя, оцениваем его действия и даём оценку вообще», — заявил президент в ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя.

Президент России также пожелал здоровья американскому лидеру.

«Что касается заявления моего американского коллеги, мы действительно, как он сказал, лично знакомы. Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: «Будьте здоровы!» Я желаю ему здоровья», — добавил Путин, отметив, что говорит это «без иронии и без шуток».

Вместе с тем российский лидер обратил внимание на то, что Вашингтон настроен иметь с Москвой отношения «по тем вопросам, которые представляют интерес для самих США, и на их условиях».

«Хоть они думают, что мы такие же, как они, но мы другие люди, у нас другой генетический и культурно-нравственный код, но мы умеем отстаивать свои собственные интересы. И мы будем с ними работать, но в тех областях, в которых мы сами заинтересованы, и на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя», — подчеркнул президент.

Как отметил Путин, США придётся считаться с этим обстоятельством, «несмотря на санкции и оскорбления».

«Ну а мы, имея в виду наши национальные интересы, будем развивать отношения со всеми странами мира, включая и США», — подытожил президент.