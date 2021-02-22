«Главное — это совместная работа в реальном секторе экономики»: в Сочи состоялись переговоры Путина и Лукашенко

Президенты России и Белоруссии провели переговоры в Сочи. Владимир Путин отметил, что между государствами постоянно продолжается взаимодействие по многим вопросам. Российский лидер напомнил, что Москва остаётся главным торгово-экономическим партнёром Минска, а страны связывают крупные энергетические проекты, активная торговля и близкая культура. Лукашенко, в свою очередь, поблагодарил Путина за помощь экономике республики и поддержку в борьбе с пандемией коронавируса.

Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Сочи. Президенты России и Белоруссии обсудили множество вопросов взаимодействия и сотрудничества двух стран.

Путин отметил, что Россия и Белоруссия находятся в постоянном контакте.

«Наши инструменты взаимодействия отлажены, работают хорошо. У нас нет ни одного дня, чтобы наши коллеги не общались друг с другом, не решали тех или иных вопросов, которые стоят перед нами», — сказал президент России.

Он обратил внимание на высокий уровень партнёрства и союзничества между двумя странами. Путин упомянул, что Москва остаётся самым крупным торгово-экономическим партнёром Минска, занимая долю около 50%. Кроме того, Россия является самым крупным инвестором в белорусскую экономику. Речь идёт о $4 млрд вложений, сказал российский лидер.

Путин отметил, что Россия и Белоруссия реализуют крупные проекты в сфере энергетики. Президент упомянул в этой связи Белорусскую атомную электростанцию. Кроме того, российский лидер добавил, что Москва и Минск работают на традиционных рынках, таких как сельскохозяйственная продукция.

Также российский лидер обратил внимание на культурные связи между двумя народами.

«Мы очень близкие люди, близкие народы. Культура, язык, религия, история совместная, причём не только основанная на героическом, относительно недавнем прошлом, Великой Отечественной войне, но и уходящая глубоко своими корнями в века, — нас это всё объединяет», — сказал Путин.

Лукашенко, в свою очередь, поблагодарил президента России за помощь экономике республики. По его словам, «деньги на ветер не выброшены».

По словам белорусского лидера, из порядка $70 млрд валового внутреннего продукта Белоруссии минимум половина в торговом обороте «завязана» на Москве.

«Знайте, что мы не выбросили деньги на ветер, мы вкладываем в конечное производство, закупая в России огромное количество сырья и комплектующих, и этот объём нарастает, всё время нарастает», — сказал Лукашенко.

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Он добавил, что импорт из России значительно вырастет в случае реализации проектов, запланированных на предстоящие пять лет.

Путин в ответ отметил, что сотрудничество в промышленной сфере России и Белоруссии важнее прямой финансовой поддержки.

«Александр Григорьевич, вы упомянули о финансовой поддержке. Вы правы абсолютно, это важно, но это далеко не главное. Главное — это совместная работа по кооперации в реальном секторе экономики», — сказал российский президент.

Путин отметил, что на время пандемии товарооборот между странами снизился примерно на 15%, но остался на уровне $28,5 млрд.

«Это очень значимая цифра, это прилично», — сказал российский лидер.

Лукашенко также рассказал, что правительствам Белоруссии и России осталось доработать шесть-семь дорожных интеграционных карт из 33 предусмотренных договорённостями.

Напомним, что предыдущая продолжительная встреча лидеров России и Белоруссии состоялась в сентябре 2020 года. Путин встретился с Лукашенко в Сочи. Они обсудили вопросы поставок энергоносителей в Белоруссию, прерванное на время пандемии транспортное сообщение. Наряду с этим лидеры договорились о снятии резерва российских силовиков, сформированного на границе двух стран на фоне беспорядков в Белоруссии.

Борьба с коронавирусом

В ходе переговоров Лукашенко назвал российскую вакцину от коронавируса самой эффективной в мире.

«Самая эффективная вакцина — российская, это признано во всём мире. Как бы там кто-то ни троллил и ни бросал камни в огород», — сказал Лукашенко.

Путин рассказал, что Россия передала Белоруссии технологии по производству вакцин. Президент отметил, что ни с одной страной Россия не сотрудничает в этом вопросе так плотно.

«Что касается нашей совместной работы по борьбе с коронавирусной инфекцией, то она действительно развивается успешно. Мы первую партию поставили в прошлом году, в этом году в феврале и в марте будут следующие поставки. Но самое главное, на мой взгляд, — это то, что мы на вашем предприятии... технологии переданы», — сказал Путин.

Лукашенко подтвердил эту информацию, отметив, что производство вакцин должно начаться в марте.

«Серьёзная поддержка. Если бы этого не было, нам бы трудно было с вакцинацией», — отметил президент Белоруссии.

Путин также выразил мнение, что в борьбе с коронавирусом нужно объединять усилия с Европой.