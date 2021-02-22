Лукашенко выразил надежду на скорое возобновление автосообщения с Россией

Белорусский президент Александр Лукашенко в ходе российско-белорусских переговоров выразил надежду, что в скором времени Россия и Белоруссия возобновят автомобильное сообщение через границу.

«Спасибо за то, что вы прислушались к моей просьбе и открыли железнодорожное движение между двумя странами, увеличили пропускную возможность и возможность туда-сюда перемещаться нашим гражданам, России и Белоруссии, через воздушные ворота. Думаю, недалёк тот момент, когда мы и автомобильное движение откроем, у нас проблем нет, мы не закрыты здесь. Вы прислали специалистов, они убедились в том, что мы с вами одинаково идём по заболеваемости (коронавирусом. — RT), но, к счастью, сейчас резко начала снижаться заболеваемость. Дай бог, к осени или, может быть, к лету мы выйдем к нулю, туда поближе», — заявил Лукашенко.

В свою очередь, в ходе переговоров российский лидер Владимир Путин отметил важность сотрудничества Белоруссии и России на уровне регионов.

Ранее стало известно, что Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Белоруссией и увеличивает количество авиарейсов в Минск.