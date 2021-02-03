Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Белоруссией и увеличивает количество авиарейсов в Минск. Соответствующий документ подписал российский премьер Михаил Мишутсин.

«С 8 февраля 2021 года на взаимной основе будет возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией», — говорится на сайте кабмина.

Как отмечается, речь идёт о маршрутах Минск — Москва — Минск и Москва — Калининград, Калининград — Санкт-Петербург с остановкой поездов в Минске.

Кроме того, с 8 февраля увеличивается количество регулярных авиарейсов Москва — Минск с трёх до пяти в неделю, а также возобновляется воздушное сообщение из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга в Минск по одному рейсу в неделю из каждого аэропорта.

Россия также возобновляет с 15 февраля авиасообщение с Азербайджаном и Арменией.

Ранее в Белорусской железной дороге заявили, что готовы к возобновлению сообщения с Россией.