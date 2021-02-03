В Белоруссии заявили о готовности к возобновлению ж/д сообщения с Россией

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Начальник Белорусской железной дороги (БЖД) Владимир Морозов заявил, что белорусская сторона готова к возобновлению сообщения с Россией.
В Белоруссии заявили о готовности к возобновлению ж/д сообщения с Россией
  • © РИА Новости / Алексей Мальгавко

«В части международного пассажирского сообщения Владимир Морозов проинформировал о готовности Белорусской железной дороги к возобновлению курсирования пассажирских поездов между Республикой Беларусь и Российской Федерацией», — говорится в сообщении на сайте БЖД.

Отмечается, что данное заявление было сделано во время подписания соглашения о сотрудничестве с Российскими железными дорогами.

Также на встрече отметили готовность к запуску нового партнёрского проекта БЖД и РЖД по организации дневного скоростного сообщения между Минском и Москвой.

Ранее в МИД России сообщили, что «совместная работа по продвижению различных программ в рамках Союзного государства не останавливалась, она активно продолжается».

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