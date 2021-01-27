МИД России сообщил о работе по программам в рамках Союзного государства

В МИД России сообщили, что «совместная работа по продвижению различных программ в рамках Союзного государства не останавливалась, она активно продолжается».

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Убеждены, что эта линия не должна быть подвержена конъюнктурным колебаниям, так как отвечает глубинным интересам народов наших братских стран», — рассказали в МИД.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах, взаимодействие в рамках Союзного государства и интеграционных структур.

Также стало известно, что состоялось заседание группы высокого уровня Совета министров Союзного государства России и Белоруссии.