МИД России сообщил о работе по программам в рамках Союзного государства
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Убеждены, что эта линия не должна быть подвержена конъюнктурным колебаниям, так как отвечает глубинным интересам народов наших братских стран», — рассказали в МИД.
Ранее сообщалось, что министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах, взаимодействие в рамках Союзного государства и интеграционных структур.
Также стало известно, что состоялось заседание группы высокого уровня Совета министров Союзного государства России и Белоруссии.