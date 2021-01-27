МИД России сообщил о работе по программам в рамках Союзного государства

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В МИД России сообщили, что «совместная работа по продвижению различных программ в рамках Союзного государства не останавливалась, она активно продолжается».
МИД России сообщил о работе по программам в рамках Союзного государства
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Убеждены, что эта линия не должна быть подвержена конъюнктурным колебаниям, так как отвечает глубинным интересам народов наших братских стран», — рассказали в МИД.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах, взаимодействие в рамках Союзного государства и интеграционных структур.

Также стало известно, что состоялось заседание группы высокого уровня Совета министров Союзного государства России и Белоруссии.

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