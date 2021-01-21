Состоялось заседание группы высокого уровня Совета министров Союзного государства России и Белоруссии. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что в ходе заседания, прошедшего в режиме видеоконференции, «рассмотрены актуальные задачи российско-белорусского торгово-экономического взаимодействия, включая сотрудничество в транспортной, гуманитарной и банковской сферах».

В правительстве сообщили, что «особое внимание уделено степени готовности вопросов для рассмотрения на предстоящих заседаниях Совета министров Союзного государства и Высшего Государственного совета Союзного государства».

«Продолжена работа по интеграции информационных систем в сфере фитосанитарного контроля. Стороны также обсудили ход выполнения протокольных решений группы высокого уровня Совета министров Союзного государства. По итогам постоянному комитету Союзного государства дано поручение подготовить проекты протокольных решений и обеспечить скоординированную работу по исполнению достигнутых договорённостей», — говорится в сообщении.

Ранее госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота рассказал о ситуации с отменой роуминга между Россией и Белоруссией.