Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота рассказал о ситуации с отменой роуминга между Россией и Белоруссией.

По итогам заседания группы высокого уровня Совета министров Союзного государства он заявил, что «все фиксируют плановое развитие событий вокруг этого вопроса».

«Он сейчас рассматривается на уровне министерств и ведомств достаточно интенсивно», — цитирует РИА Новости Рапоту.

Ранее спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что «близка к завершению работа по отмене роуминга на территории Союзного государства».