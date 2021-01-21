Рапота рассказал о ситуации с отменой роуминга между Россией и Белоруссией

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Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота рассказал о ситуации с отменой роуминга между Россией и Белоруссией.
Рапота рассказал о ситуации с отменой роуминга между Россией и Белоруссией
  • РИА Новости

По итогам заседания группы высокого уровня Совета министров Союзного государства он заявил, что «все фиксируют плановое развитие событий вокруг этого вопроса».

«Он сейчас рассматривается на уровне министерств и ведомств достаточно интенсивно», — цитирует РИА Новости Рапоту.

Ранее спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что «близка к завершению работа по отмене роуминга на территории Союзного государства». 

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